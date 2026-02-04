Máxima alerta de la Policía por lo que está sucediendo con las multas de tráfico que no estás obligado a pagar

El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y otras instituciones que velan por la seguridad de los ciudadanos han emitido a lo largo de los últimos muchos comunicados utilizando las redes sociales para dar consejos útiles de seguridad.

Una de las estafas que más se repite en los últimos tiempos, de hecho, es aquella en la que te envían un enlace en el que supuestamente debes dinero y tienes un tiempo para pagarlo. Pero ojo porque la estafa se está profesionalizando: actualmente los delincuentes son capaces incluso de mandar esos mensajes desde el propio número de la Dirección General de Tráfico para confundir aún más.

En este caso el mensaje reza así: “A pesar de varios intentos de comunicación hasta la fecha no hemos recibido el pago de su multa. Por ello el importe inicial de 100 euros ha sido incrementado a 210 euros. Si no recibimos el pago dentro de las 24 horas siguientes a este mensaje el importe se incrementará a los 400 euros”. Pero el tema va a más. En el mensaje firmado por la Dirección General de Tráfico se incluye incluso un expediente con apariencia de real y se hace hincapié en que “esta infracción también conlleva la retirada de tres puntos de su permiso de conducir conforme a la legislación vigente”.

¿Qué argumenta la Policía para evitarlo? “Tú conduces muy bien y no te han puesto una multa así que no hagas click en enlaces sospechosos”, aseguran.

Candela Rodríguez

El caso es que la Policía Nacional y la Dirección General de Tráfico advierten que existen plataformas como la de la propia “Mi DGT” en donde puedes consultar si tu coche tiene alguna multa asociada. Será el único canal válido para comprobar si tienes una sanción. Las multas de tráfico se comunican bien por vía telemática o por correo certificado que tendrás que firmar cuando te llegue a casa de tal manera que no pueda haber confusión. Eso sí: si ves la multa en la aplicación ya no hay excusa para no pagar lo que corresponde.