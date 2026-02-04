El voto presunto del vecino ausente: la Ley de Propiedad Horizontal permite que otros propietarios decidan por ti

Es una de las leyes que más influye en nuestro día a día y, sin embargo, podría decirse que es la gran desconocida. La Ley de Propiedad Horizontal regula a diario como nos relacionamos con quienes viven cerca de nuestra puerta. Y tiene muchos aspectos que se desconocen.

De hecho muy poca gente sabe que los vecinos pueden llegar a decidir por ti si te ausentas de una reunión de la comunidad (tanto en la primera como en la segunda convocatoria). Se trata de un artículo que poca gente conoce pero que la Ley de Propiedad Horizontal lo establece de una manera muy tajante. Y al ser una ley de es obligado cumplimiento y los vecinos pueden acudir a la justicia en caso de que no se cumpla.

Aún más: no acudir a una junta no te libra de las decisiones. Si no vas y no dices nada después tu voto puede considerarse como favorable aunque no tengas ni idea de lo que se habló durante la junta. “Cuando una comunidad aprueba un acuerdo que no exige unanimidad los propietarios que no han asistido a la junta de vecinos disponen de 30 días desde la notificación del acta de la citada reunión para manifestar su oposición. En el caso de que no lo hagn dentro de ese plazo su voto se suma de forma automática al “sí”. Es el viejo dicho de que quién carga otorga que diría el viejo dicho.

La Ley de Propiedad Horizontal lleva años sin cambiarse. De hecho muchos juristas aseguran que necesita actualizarse en algunos aspectos, algunos más importantes que otros pero que todos regulan la comunidad de vecinos en la que desarrollamos nuestro día a día.

A pesar de que es una de las leyes que más nos afectan en nuestro día a día es una de las menos actualizadas y de las que menos recorrido legislativo ha tenido desde que se aprobó. Los expertos aseguran que necesita una actualización pero hay cosas que siguen siendo como siempre: no se puede molestar a los vecinos y hay situaciones en las que estás obligado a permitir que tus vecinos entren en tu vivienda.