Colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir el chándal de esta famosa marca deportiva casi a mitad de precio: promete agotarse en horas
La cadena de supermercados alemana llega dispuesta a reventar el mercado con este auténtico ofertón
F. L.
Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados alemana, conocida por sus increíbles descuentos, ha vuelto a reventar los precios poniendo a la venta un chándal de Adidas casi a mitad de precio. Se trata de un pantalón para hombre, ideal para hacer deporte, una escapada sencilla o simplemente estar relajado en casa.
Aunque lo mejor es su precio, ya que ahora puede ser tuyo por solo 24,99 euros, antes 45,00. Una oferta disponible en la tienda online de Lidl y que promete agotarse en horas.
Disponible en tallas que van de la M a la XXL, la prenda está confeccionada en algodón y en tres colores: negro, gris y azul marino.
Pantalón de chándal Adidas para hombre con logo y puños de canalé
Características
- Bolsillos ribeteados en la parte delantera
- Cintura elástica con cordón
- Puños de canalé
- Logo de Adidas en la cadera
- Gran comodidad
- Color: gris oscuro, azul marino, negro
Material
70 % algodón, 30 % otros materiales
Tallas
M - XXL
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
