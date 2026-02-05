Colas kilométricas en Lidl desde mañana para conseguir el chándal de esta famosa marca deportiva casi a mitad de precio: promete agotarse en horas

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados alemana, conocida por sus increíbles descuentos, ha vuelto a reventar los precios poniendo a la venta un chándal de Adidas casi a mitad de precio. Se trata de un pantalón para hombre, ideal para hacer deporte, una escapada sencilla o simplemente estar relajado en casa.

Aunque lo mejor es su precio, ya que ahora puede ser tuyo por solo 24,99 euros, antes 45,00. Una oferta disponible en la tienda online de Lidl y que promete agotarse en horas.

Disponible en tallas que van de la M a la XXL, la prenda está confeccionada en algodón y en tres colores: negro, gris y azul marino.

Pantalón de chándal Adidas para hombre con logo y puños de canalé

Características

Bolsillos ribeteados en la parte delantera

Cintura elástica con cordón

Puños de canalé

Logo de Adidas en la cadera

Gran comodidad

Color: gris oscuro, azul marino, negro

Material

70 % algodón, 30 % otros materiales

Tallas

M - XXL

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.