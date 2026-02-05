Colas kilométricas en Lidl para conseguir el organizador de cosméticos más viral del mercado: menos de 8 euros y con giro 360
Ya no hay excusa para tener tus productos de cuidado facial ordenados y siempre a mano
F. L.
El cuidado de la piel, el tan famoso skincare, está más de moda que nunca. Desde rutinas de pasos interminables a rituales de solo limpieza, hidratación y protección. Las redes sociales están llenas de productos de belleza virales, como mascarillas, parches para las ojeras o principios activos destinados a mejorar la textura de la piel.
Aunque los expertos recomiendan que una rutina básica es más que suficiente para una correcta higiene y cuidado, son muchos los que optan por hacer todo un ritual con sérums, esencias o tónicos. Para esos fans del cuidado facial, Lidl trae el organizador cosmético definitivo. Toda tu cosmética siempre a mano.
Organizador de cosméticos giratorio
¡Asegura el orden en tu baño con el práctico organizador de cosméticos cien! El organizador te ofrece mucho espacio para tus productos cosméticos, esmaltes de uñas, artículos de higiene y mucho más. Gracias a su giro de 360°, tendrás todos tus productos rápidamente a mano. Las cinco bandejas de altura regulable y la tapa con diferentes compartimentos permiten una adaptación individual a tus necesidades. El organizador está fabricado en plástico transparente y es fácil de montar.
Características
- Ideal para esmalte de uñas, maquillaje, productos de higiene, etc.
- De plástico transparente - para una ordenada conservación
- Giratorio 360° - práctico para el día a día
- 5 bandejas de altura regulable
- Tapa con 4 compartimentos grandes y 13 pequeños
- Fácil montaje, incluye instrucciones
Supermercados de origen alemán
Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.
