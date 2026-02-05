“No hagas una fotocopia ni dejes que te hagan una foto de tu DNI en un hotel por mucho que te lo pidan”, recalcan los expertos tras escuchar a la Agencia Española de Protección de Datos

La entrada en vigor hace varias semanas de un reglamento que ampliaba los datos que los hoteles piden a la hora de registrar a sus huéspedes se generó cierta confusión. Hubo quién puso incluso el énfasis en la nota emitida por la Agencia Española de Protección de Datos el pasado mes de junio en la que recogía el procedimiento correcto para alojarnos en cualquier tipo de hotel o incluso camping.

“La Agencia Española de Protección de Datos insiste en que no debemos dar una copia de nuestro Documento Nacional de Identidad. Cuando nos alojamos o efectuamos una reserva online es cierto que se nos viene exigiendo una fotocopia o una foto por las dos caras del DNI. Yo misma tuve que subir el Documento a una web de alojamientos turísticos. Pero ahora la Agencia es clara: los datos que son requeridos para cumplimentar los datos pueden ser recabados mediante un formulario que recoja todos los datos, no es lícito que se nos pida esa fotocopia del documento”, asegura desde su canal de Youtube una conocida influencer legal que cuelga el vídeo bajo el nombre del su canal, Susurros Jurídicos.

En este sentido lo que se pretende evitar es que esa copia del DNI pueda ser usada con fines no lícitos. No en vano con el documento en la mano se puede llegar a hacer un uso fraudulento que llegue a la usurpación de la identidad. “Todos somos conscientes de lo que pasa con las estafas online”, recalca la experta haciendo hincapié en que solo se nos puede pedir el número del carné de identidad, el de soporte y todos los datos personales incluido el lugar de residencia habitual o la nacionalidad.

También pueden requerirnos a que demos el teléfono móvil, el fijo y algo de contacto. “No debo volver a aportar la fotocopia de mi Documento Nacional de Identidad”, resaltan desde este canal jurídico.

A efectos legales es cierto que también pueden requerir la documentación (o al menos los datos) de todas las personas que se alojen en el hotel o en el apartamento turístico en cuestión ya que es común que este tipo de datos sean utilizados por autoridades como la Policía para evitar, por ejemplo, que entren en contacto personas que podrían tener una orden de alejamiento que les impidiera estar juntos o personas con alguna cuenta pendiente con la justicia.