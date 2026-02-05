Lidl dice adiós a la secadora y arrasa con el soplador de aire inalámbrico que deja los plumas y anoraks de invierno como recién comprados después de meterlos en la lavadora

Tras las navidades la cadena Lidl sigue con las sorpesas y demostrando que siempre hay una buena razón para venir a la tienda y hacer negocios. Con ella, tu poder adquisitivo está garantizado gracias a sus precios bajos durante todo el año. Puedes comprobarlo por ti mismo estos días, las buenas ofertas se multiplican para alegría de los bolsillos más modestos.

Porque ir a Lidl no es solo para comprar comida. De hecho, hace años que la marca amplió su catálogo con artículos para el hogar, el ocio y la ropa. La página web de la marca alemana te permite ahora hacer tus compras desde casa. Encuentra un montón de artículos a precios asequibles para equiparse o renovar su vestuario.

Si comprar ropa es un placer, plancharla, en cambio, no lo es tanto. De hecho, ¿quién no se ha desanimado alguna vez ante una montaña de ropa para planchar? Si no es tu actividad favorita, Lidl tiene una solución para facilitarle la tarea. No vuelvas a dejarte abrumar por las arrugas con este vaporizador SilverCrest, compacto y potente a la vez. Ideal para el uso diario o en vacaciones, este aparato del tamaño de un secador de pelo alisa la ropa de forma rápida y sencilla.

Este aparato, difunde una niebla de vapor vertical para trabajar directamente sobre los tejidos colgados, como camisas o pantalones de algodón o lino o aquella ropa de iniverno que nos da mas miedo meter en la lavadora y después secar, como los plumíferos o los anoraks. Con un caudal de vapor de hasta 20 g/min, garantiza un resultado profesional. Respetuoso con todos los tejidos y prendas planchables, dejará impecables tus prendas favoritas en pocos minutos.

Para ponerlo en marcha, basta con enchufarlo a una simple toma de corriente y llenar su depósito de agua de 100 ml. Listo para usar en 30 segundos, este modelo de 1200 W difunde un potente vapor que desinfecta, refresca y reduce los olores. Gracias a este producto de Lidl, por fin te reconciliarás con el planchado. Dotado de un asa plegable, este objeto se puede guardar en un cajón para ocupar el mínimo espacio. También puedes meterlo en una maleta o en una bolsa para llevárselo de viaje. Disponible en color beige, rosa o negro, este artículo se puede encontrar a un precio único en Lidl. Y, como siempre con esta cadena de descuento, hará las delicias de los bolsillos más modestos. Encuentra este potente vaporizador SilverCrest por el fantástico precio de 19,99 euros.