Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros
Una buena oportunidad para cambiar de toallas
Ya es tiempo de cambiar de toallas, pues en Action te ayudan con esta tarea ya que cuentan con el juego de toallas más barato del mercado que está disponible en tres colores por solo 8,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.
Este juego está formado por tres piezas, una toalla de baño de 70 por 140 centímetros y dos toallas de 100 por 50 centímetros.
Además, están fabricadas al 80 por ciento con algodón y el 20 por ciento restante es viscosa.
Está disponible en colores beige, azul y gris, y se pueden lavar a máquina hasta 40 grados. No precisa planchado y es apro para secar a baja temperatura
Promoción semanal
Un juego de toallas que tiene un precio de 9,95 euros, pero está en la promoción semanal de Actión y cuenta con un 10 por ciento de descuento, con lo que finalmente se queda en 8,95 euros.
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
- En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
- Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano