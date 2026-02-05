Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros

Ya es tiempo de cambiar de toallas, pues en Action te ayudan con esta tarea ya que cuentan con el juego de toallas más barato del mercado que está disponible en tres colores por solo 8,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.

Este juego está formado por tres piezas, una toalla de baño de 70 por 140 centímetros y dos toallas de 100 por 50 centímetros.

Toallas. / Action

Además, están fabricadas al 80 por ciento con algodón y el 20 por ciento restante es viscosa.

Está disponible en colores beige, azul y gris, y se pueden lavar a máquina hasta 40 grados. No precisa planchado y es apro para secar a baja temperatura

Promoción semanal

Un juego de toallas que tiene un precio de 9,95 euros, pero está en la promoción semanal de Actión y cuenta con un 10 por ciento de descuento, con lo que finalmente se queda en 8,95 euros.