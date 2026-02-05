Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros

Una buena oportunidad para cambiar de toallas

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con e juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con e juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros / Action

Benito Domínguez

Ya es tiempo de cambiar de toallas, pues en Action te ayudan con esta tarea ya que cuentan con el juego de toallas más barato del mercado que está disponible en tres colores por solo 8,95 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.

Este juego está formado por tres piezas, una toalla de baño de 70 por 140 centímetros y dos toallas de 100 por 50 centímetros.

Toallas.

Toallas. / Action

Además, están fabricadas al 80 por ciento con algodón y el 20 por ciento restante es viscosa.

Está disponible en colores beige, azul y gris, y se pueden lavar a máquina hasta 40 grados. No precisa planchado y es apro para secar a baja temperatura

Noticias relacionadas y más

Promoción semanal

Un juego de toallas que tiene un precio de 9,95 euros, pero está en la promoción semanal de Actión y cuenta con un 10 por ciento de descuento, con lo que finalmente se queda en 8,95 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
  7. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  8. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano

Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la plancha secadora más potente del mercado: disponible en dos colores por 39,99 euros

Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la plancha secadora más potente del mercado: disponible en dos colores por 39,99 euros

Los maquinistas convocan una huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida

El cardenal Artime regresa a Luanco para una cita especial con el Cristo del Socorro: "Esta fiesta es mucho más profunda que algo solo folclórico y ritual"

El cardenal Artime regresa a Luanco para una cita especial con el Cristo del Socorro: "Esta fiesta es mucho más profunda que algo solo folclórico y ritual"

¿Qué es el burka?: la prenda que Vox y el PP quieren prohibir en Gijón

¿Qué es el burka?: la prenda que Vox y el PP quieren prohibir en Gijón

Agustín Lleida reconoce errores en la planificación de la temporada del Oviedo: “Puede que no estuviéramos preparados para Primera”.

Agustín Lleida reconoce errores en la planificación de la temporada del Oviedo: “Puede que no estuviéramos preparados para Primera”.

VÍDEO: Goteras, humedades y socavones... además de frío en los colegios asturianos: ¿quién asume el abandono acumulado en centros de toda la región?

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros
Tracking Pixel Contents