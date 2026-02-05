Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la maleta todoterreno que podrás llevarte a todas partes y que tiene un 30 por ciento de descuento
Su tamaño cumple con los requisitos de la mayoría de las principales aerolíneas
Los más viajeros necesitan una buena maleta que no les pare ante nada. Pues en Lidl tienen la maleta todoterrenos que podrás llevarte a todas partes y que tiene un 30 por ciento de descuento.
Se trata de la maleta Nordisk de 45 litros con robustas ruedas y que es convertible mediante Trolley System.
Esta maleta está hecha de materiales duraderos y robustos, y tiene tamaño compacto.
Cuenta con varias trabillas para fijar elementos adicionales y tiene múltiples bolsillos para mantener el orden. Además, cuenta con dos asas de transporte de doble cinta y su tamaño cumple con los requisitos de la mayoría de las principales aerolíneas.
Descuento
Una gran maleta cuyo precio es de 129,99 euros, pero que en Lidl tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 89,99 euros.
