Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la maleta todoterreno que podrás llevarte a todas partes y que tiene un 30 por ciento de descuento

Su tamaño cumple con los requisitos de la mayoría de las principales aerolíneas

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la maleta todoterreno que podrás llevarte a todas partes y que tiene un 30 por ciento de descuento

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la maleta todoterreno que podrás llevarte a todas partes y que tiene un 30 por ciento de descuento / Lidl

Benito Domínguez

Los más viajeros necesitan una buena maleta que no les pare ante nada. Pues en Lidl tienen la maleta todoterrenos que podrás llevarte a todas partes y que tiene un 30 por ciento de descuento.

Se trata de la maleta Nordisk de 45 litros con robustas ruedas y que es convertible mediante Trolley System.

Maleta.

Maleta. / Lidl

Esta maleta está hecha de materiales duraderos y robustos, y tiene tamaño compacto.

Cuenta con varias trabillas para fijar elementos adicionales y tiene múltiples bolsillos para mantener el orden. Además, cuenta con dos asas de transporte de doble cinta y su tamaño cumple con los requisitos de la mayoría de las principales aerolíneas.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Una gran maleta cuyo precio es de 129,99 euros, pero que en Lidl tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 89,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  2. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  3. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona
  4. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  5. Oviedo se viste de luto por el fallecimiento de la joven odontóloga Carlota Sánchez Luño
  6. En Pola de Siero todos son Javi: más de mil escolares caminan juntos para dar visibilidad a la causa del niño ovetense
  7. Un gigantesco argayo sobresalta a los vecinos de La Guía y arrastra parte del acantilado y el muro de la finca de una vivienda
  8. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a Madrid y Valencia los órganos donados por un adolescente asturiano

Thiago no dudó fichar por el Oviedo: "Me hablaron del interés un miércoles y el jueves estaba en un avión"

Thiago no dudó fichar por el Oviedo: "Me hablaron del interés un miércoles y el jueves estaba en un avión"

Agustín Lleida reconoce errores en la planificación de la temporada del Oviedo: “Puede que no estuviéramos preparados para Primera”

Agustín Lleida reconoce errores en la planificación de la temporada del Oviedo: “Puede que no estuviéramos preparados para Primera”

Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la plancha secadora más potente del mercado: disponible en dos colores por 39,99 euros

Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la plancha secadora más potente del mercado: disponible en dos colores por 39,99 euros

Los maquinistas convocan una huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida

El cardenal Artime regresa a Luanco para una cita especial con el Cristo del Socorro: "Esta fiesta es mucho más profunda que algo solo folclórico y ritual"

El cardenal Artime regresa a Luanco para una cita especial con el Cristo del Socorro: "Esta fiesta es mucho más profunda que algo solo folclórico y ritual"

¿Qué es el burka?: la prenda que Vox y el PP quieren prohibir en Gijón

¿Qué es el burka?: la prenda que Vox y el PP quieren prohibir en Gijón

VÍDEO: Goteras, humedades y socavones... además de frío en los colegios asturianos: ¿quién asume el abandono acumulado en centros de toda la región?

Tracking Pixel Contents