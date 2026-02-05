Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de toallas más barato del mercado: disponible en cuatro colores por menos de 10 euros
Están hechas 100% de algodón y son de secado rápido y ligero
Deberíamos cambiar las toallas cada cierto tiempo, pero muchas veces el precio nos echa para atrás. Pues con Lidl ya no tenemos excusa ya que venden el set de toallas más barato del mercado que está disponible en cuatro colores por menos de 10 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con ellas.
Se trata de un set compuesto por seis piezas que están hechas 100% de algodón puro y son de secado rápido y ligero.
Con este tipo de productos, desde Lidl aseguran apoyar el cultivo sostenible de algodón en África. Además, son fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
El set está formado por dos toallas de 65 por 120 centímetros, otras tantas de 50 por 90 centímetros y dos más de 30 por 40 centímetros.
Colores
Estas toallas están disponibles en colores beige, azul oscuro, gris oscuro y azul claro, y tienen un precio de 11,99 euros. Sin embargo, en Lid, están en rebajas y tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 9,59 euros.
