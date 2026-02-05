Este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con la plancha secadora más potente del mercado: disponible en dos colores por 39,99 euros

El cuidarnos a nosotros mismos es muy importante en nuestro día a día, y en Aldi lo saben por eso van a sacar a la venta la plancha secadora más potente del mercado que estará disponible en dos colores por 39,99 euros. Sale a la venta este sábado, así que este sábado se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con una de ellas.

Esta plancha secadora, que es de la firma Ambiano, permite el alisado del cabello húmedo y seco, además cuenta con una gran pantalla LED.

Plancha secadora. / Aldi

Tiene golpe de aire frío, tres niveles de temperatura y velocidad de aie ajustable, todo gracias a su potente motor de 1.200 vatios.

Este sábado

Si la quieres, puedes comprarla este sábado en los supermercados Aldi por 39,99 euros y elegir entre los colores beige y menta.