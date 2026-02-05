Se vende chalet con "okupa" en Asturias con "tres habitaciones, dos baños, reformado" y "ocupada ilegalmente": el fenómeno de comprar casa que se extiende

El problema de la vivienda en España es una realidad que afecta, especialmente, a los jóvenes que buscan independizarse en un nuevo hogar y que ocupa un lugar capital en la agenda política actual de gobierno central y administraciones autonómicas. Hace tan solo unos días, el Consejo Europeo difundió hoy un informe en el que sitúa a Lisboa, Barcelona y Madrid como las ciudades de la Unión Europea donde más porcentaje del sueldo destinan sus habitantes a la vivienda. El estudio del departamento de investigación y análisis del Consejo, a partir de datos del instituto de investigación del Deutsche Bank, atribuye a los ciudadanos de Lisboa un 116% del sueldo destinado a la vivienda, seguida de Madrid y Barcelona, ambas con un ratio del 74%. Esas tres grandes urbes de la Península Ibérica se sitúan muy por encima de ciudades como Luxemburgo y Fráncfort (ambas con 34%), Helsinki (35%) o Viena (37%), según una clasificación no exhaustiva de veintidós ciudades europeas de referencia.

Al problema del precio y del mantenimiento hay que sumar el de la okupación. Las denuncias por okupaciones de vivienda han repuntado un 7,4% en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total. Según la ciudadanía, las causas de la “okupación” son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Además, casi 3 de cada 4 ciudadanos piensan que las penas para este tipo de prácticas “son muy laxas” y que “no existe seguridad jurídica”.

Ahora, un informa elaborado por el portal especializado Idealista asegura que "la venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español, ya han pasado de ser completamente inexistente hace unos años a suponer el 2,6% de todas las viviendas que hay en venta en España en base a los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024". El estudio del citado portal afirma que "en este periodo hubo un total de 20.464 viviendas anunciadas en idealista que reconocían sufrir un proceso de okupación". “Los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno, tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado. Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”, afirma Francisco Iñareta, portavoz de idealista

De esta forma, a la hora de buscar un hogar dentro de este conocido portal puede sorprender al nuevo comprador encontrar una casa perfecta acompañada de un llamativo mensaje: "ocupada ilegalmente". Si se filtra la búsqueda pro Asturias , aparecen varios ejemplos de pisos o chalet acompañados de esa advertencia. Un ejemplo es una "casa o chalet independiente en venta". Con una superficie de 150 metros cuadrados, tres habitaciones y dos baños, el inmueble se describe en el anuncio como una casa ubicada "en una zona tranquila, rodeado por viviendas residenciales de similares características. Cuenta con fácil acceso a la carretera y otros nudos de comunicación. Cercano a establecimientos y comercios de la zona. - El inmueble ha sido adquirido a través de un procedimiento judicial (concursal o hipotecario) por el vendedor, el cual no ha tomado todavía posesión del mismo. El Inmueble se transmite sin conocerse por parte del Vendedor el estado de conservación actual, ni su situación ocupacional, arrendaticia, de servicios y de suministros. El Inmueble se transmitirá: (i) como cuerpo cierto y a tanto alzado (ii) como un todo, inseparable (iii) en el estado registral y catastral en el que se encuentre (iv) en el estado físico, calidades, jurídico, urbanístico, administrativo, de licencias, de protección, de conservación y limpieza en el que se encuentre (v) al corriente de gastos e impuestos que por Ley corresponda al Vendedor y (vi) sin dotación de servicios y suministros.El Adquirente asumirá: (i) la situación física y estado de conservación (ii) la situación urbanística (iii) las discrepancias entre la realidad física y la realidad registral y catastral o en la cabida del Inmueble (iv) la adecuación registral y catastral del Inmueble y (v) los trámites que conlleven la obtención de la Posesión Judicial del Inmueble.La Propiedad no responderá de/l: (i) estado de conservación (ii) los vicios vistos y aparentes (iii) la regularización registral o catastral (iv) las discrepancias de cabida, que pudieran existir (v) responsabilidad alguna en la obtención de la cédula de habitabilidad del Inmueble, salvo que en la Comunidad Autónoma donde se ubique el Inmueble sea obligatoria su entrega y (vi) cualesquiera costes, gastos, honorarios, aranceles o tributos que se deriven de lo anterior.El estado de ocupación y/o los impedimentos para que el inmueble pueda ser visitado libremente por los técnicos impedirían: i) su tasación oficial conforme exige la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, por lo que el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podría ser hipotecado, en consecuencia, no podría constituirse financiación hipotecaria sobre este tipo de fincas, cuya adquisición requerirá el otorgamiento de otro tipo de garantías en caso de solicitarse financiación y ii) la obtención por parte de la propiedad del certificado de eficiencia energética.El precio de venta de este Inmueble se ha determinado en base a las anteriores circunstancias, que han supuesto un menor valor del mismo, y que deberán ser expresamente aceptadas por el adquirente en la formalización de la transmisión del Inmueble. Se recomienda que el comprador obtenga asesoramiento profesional y legal antes de adoptar la decisión de compra".

Según el informe de idealista, de las 20.464 viviendas en venta okupadas en España, en Asturias se registran 190, de las cuales 29 están en Oviedo.