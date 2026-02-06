Jorge Morales, ingeniero, desmonta el mito de apagar la calefacción aunque salgas poco: "Está demostrado, esto es física"

Con la llegada del frío, muchas familias se preguntan cuál es la mejor manera de usar la calefacción sin que la factura se dispare.

La duda es recurrente: ¿conviene mantenerla encendida todo el día a baja temperatura o apagarla y encenderla solo cuando estamos en casa?

Para Jorge Morales, ingeniero industrial, la respuesta es clara y tiene base científica. Así lo ha explicado en una entrevista en la Cope.

"Está demostrado, esto es física", afirma Morales. Según el experto, incluso en ausencias muy cortas el ahorro existe, aunque reconoce que no siempre resulta práctico. "Aunque uno se baje a comprar el pan y vuelva a los cinco minutos, merece la pena económicamente apagar la calefacción.

Otra cosa es que uno no lo vaya a hacer porque es un rollo estar acordándose de apagar y encender todo el día", señala.

Donde no hay ninguna duda, subraya el ingeniero, es en las ausencias prolongadas. "Si te vas un fin de semana fuera, está claro que debes apagar la calefacción", afirma. Mantener la vivienda caliente sin nadie dentro, explica, supone un gasto innecesario que no compensa el tiempo que se tarda en volver a alcanzar una temperatura confortable al regresar.

El termostato, clave para unir ahorro y comodidad

Para evitar incomodidades y no depender de encender y apagar manualmente la calefacción, Morales apunta a una solución concreta: invertir en termostatos inteligentes. "Invirtamos por favor en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI, que lo puedes programar tranquilamente", defiende.

El control inteligente, explica, permite adaptar la calefacción a la vida real de las personas. Puedes regular horarios, temperaturas y estancias desde el móvil. Si se sabe que alguien vuelve a una hora concreta, ya es suficiente con encender la calefacción antes para que la habitación esté caliente al llegar.

Aunque reconoce que en su caso utiliza varios termostatos en casa, insiste en que no es necesario llegar a ese extremo. "Es verdad que yo soy un poco friki, pero no hace falta tener seis termostatos", asegura.

El gasto en calefacción sigue al alza

El contexto no es menor. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un hogar español destinaba en 2024 de media unos 640 euros anuales a la calefacción, una cifra que ha seguido aumentando en los últimos años.

Con unos precios energéticos que no dejan de subir, cada vez más familias buscan fórmulas para calentar su vivienda de forma más eficiente y reducir el impacto en su economía doméstica.

Bombas de calor, la opción más eficiente

En este escenario, Morales destaca la eficiencia de las bombas de calor frente a otros sistemas tradicionales. "Si tenemos ese aparato que nos da aire acondicionado en verano y que también sirve para calentar la casa en invierno, es mucho más eficiente porque da más calor por cada kilovatio/hora de electricidad consumido", explica.

Este análisis coincide con el de la OCU, que sitúa el aire acondicionado y la aerotermia como los sistemas más económicos, seguidos por la caldera de condensación de gas natural y la estufa de pellets.

En el extremo opuesto, con un mayor coste de uso, se encuentran los acumuladores eléctricos, los radiadores eléctricos y la caldera de gasóleo.