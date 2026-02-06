Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión

Muchos expertos ya señalan la situación que las personas nacidas entre 1960 y 1970 deberán afrontar a la hora de solicitar la pensión. En este sentido, si el jubilado pretende recibir el total de base reguladora, será necesario cumplir una serie de requisitos específicos.

Una vez que finalice el sistema de tramos en el año 2027, aquellos que hayan nacido a partir de 1960 deberán jubilarse a los 67 años, con posibilidad de retrasar el retiro. La única forma de obtener el total de la pensión sería haber cotizado, como mínimo, 38 años y 6 meses.

Un nuevo método para calcular las pensiones

En este sentido, toda persona que no alcance el umbral de cotización deberá esperar hasta los 67 años, en caso de que se quiera recibir el 100% de la pensión. Además, la Seguridad Social ofrece dos métodos de calcular la prestación recibida al jubilarse:

Método tradicional : Se calcula la pensión basándose en los últimos 25 años de cotización

: Se calcula la pensión basándose en los Nuevo método: Se tienen en cuenta los últimos 29 años cotizados, descartando los dos años con peores resultados

Debemos mencionar que el 100% de base reguladora no garantizaría el cobro máximo de la prestación. Este hecho se debe a la implementación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una medida que se plantea compensar el retiro masivo de jubilados en este grupo de edad.

Precisamente, los jubilados de estas edades deberán asumir una mayor vigilancia en cuanto a las jubilaciones anticipadas, en concreto, en las que se realicen de forma voluntaria. En este caso, las personas que se jubilen antes de la fecha marcada por el Gobierno sufrirán una penalización directa sobre la cuantía de la pensión, y no sobre la base.

¿Qué tipos de jubilación existen?

Actualmente, la Seguridad Social reconoce cinco tipos de jubilación en España, en función de las circunstancias de cada persona que pretenda retirarse de la vida laboral:

Noticias relacionadas