Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con los guantes térmicos más baratos del mercado y que te garantizan que no pasarás frío en este invierno

Una oferta que no podrás dejar pasar

Benito Domínguez

Estamos en invierno y tenemos que salir a la calle bien equipados para no pasar frío. Pues en Action tienen los guantes térmicos más baratos del mercado y que te garantizan que no pasarás nada de frío. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con ellos.

Se trata de unos guantes thermolate disponibles desde la talla S a la M que están elaborados con acrílico.

En esta ocasión, se trata de unos guantes unisex en color negro que pueden lavarse a máquina hasta 40 grados y no necesitan planchado.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos guantes tienen un precio más que reducido, tan solo 2,99 euros, con lo que puedes abastecer de guantes a toda la familia.

