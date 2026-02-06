Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 7,99 euros
Un aparato que podrás utilizar todo el año, ya que también sirve como ventilador
Estamos en invierno y hay que combatir el frío con lo que podamos, por eso en Lidl tienen el calefactor más barato del mercado, que además podemos utilizar todo el año, ya que también sirve como ventilador. Está disponible en dos modelos por solo 7,99 euros.
Este calefactor, que puedes adquirir en colores negro y blanco, tiene una regulación de temperatura continua y es utilizable como calefaccióon adicional.
Además, tiene protección antivuelco y contra el sobrecalientamiento para mayor seguridad. Y cuenta con un asa integrada en la parte trasera.
Increíble precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que un calefactor de las mismas características saldría por casi 22 euros, y en Lidl parte de un precio de 9,99 euros. Sin embargo, como estamos en rebajas, tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros, un chollo.
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona