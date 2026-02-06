Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el calefactor más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 7,99 euros

Estamos en invierno y hay que combatir el frío con lo que podamos, por eso en Lidl tienen el calefactor más barato del mercado, que además podemos utilizar todo el año, ya que también sirve como ventilador. Está disponible en dos modelos por solo 7,99 euros.

Este calefactor, que puedes adquirir en colores negro y blanco, tiene una regulación de temperatura continua y es utilizable como calefaccióon adicional.

Calefactor. / Lidl

Además, tiene protección antivuelco y contra el sobrecalientamiento para mayor seguridad. Y cuenta con un asa integrada en la parte trasera.

Increíble precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que un calefactor de las mismas características saldría por casi 22 euros, y en Lidl parte de un precio de 9,99 euros. Sin embargo, como estamos en rebajas, tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros, un chollo.