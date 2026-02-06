Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en limpiar tu casa y que está a la mitad de su precio

Limpiar es una de las tareas que menos gusta, pero en Lidl tiene el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en tener tu casa como nueva y que además está a la mitad de su precio.

Se trata del set de limpieza Vileda Ultramax, que pemite la eliminación de la suciedad y manchas resistentes.

Set de limpieza Vileda / Lidl

Además, cuenta con un revestimiento de mirofibra con estructura 3D y lo mejor de todo es que tu manos permamecerán limpias y secas.

Es un juego compuesto por el cubo, la mopa y la funda de fregona. La zona de potencia garantiza un contacto potente con el suelo y facilita así la eliminación de la suciedad y las manchas difíciles.

Además, la funda de fregona con estructura de microfibra 3D proporciona una humedad óptima y un mejor deslizamiento sobre el suelo. Asimismo, ofrece una humedad óptima también para parquet y laminado.

Rebajas

Este set de última generación tiene un precio de 47,29 euros, pero en Lidl están en rebajas y tiene un descuento del 47 por ciento, con lo que se queda en 24,99 euros.