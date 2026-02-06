Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en limpiar tu casa y que está a la mitad de su precio

No necesitarás nada más para dejar tu casa como nueva

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en limpiar tu casa y que está a la mitad de su precio

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en limpiar tu casa y que está a la mitad de su precio

Candela Rodríguez

Benito Domínguez

Limpiar es una de las tareas que menos gusta, pero en Lidl tiene el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en tener tu casa como nueva y que además está a la mitad de su precio.

Se trata del set de limpieza Vileda Ultramax, que pemite la eliminación de la suciedad y manchas resistentes.

Set de limpieza Vileda

Set de limpieza Vileda / Lidl

Además, cuenta con un revestimiento de mirofibra con estructura 3D y lo mejor de todo es que tu manos permamecerán limpias y secas.

Es un juego compuesto por el cubo, la mopa y la funda de fregona. La zona de potencia garantiza un contacto potente con el suelo y facilita así la eliminación de la suciedad y las manchas difíciles.

Además, la funda de fregona con estructura de microfibra 3D proporciona una humedad óptima y un mejor deslizamiento sobre el suelo. Asimismo, ofrece una humedad óptima también para parquet y laminado.

Noticias relacionadas y más

Rebajas

Este set de última generación tiene un precio de 47,29 euros, pero en Lidl están en rebajas y tiene un descuento del 47 por ciento, con lo que se queda en 24,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
  2. Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
  3. Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  5. Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
  6. Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
  7. El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
  8. Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona

El Ayuntamiento de Corvera abre las inscripciones para casi 240 cursos online de Aula Mentor

El Ayuntamiento de Corvera abre las inscripciones para casi 240 cursos online de Aula Mentor

Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos

Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos

Una visión asturiana de la Superbowl de este domingo: el partido que paraliza al país de las barras y estrellas

Una visión asturiana de la Superbowl de este domingo: el partido que paraliza al país de las barras y estrellas

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

El Puerto de Gijón evalúa el grado de digitalización de las empresas portuarias, con alta integración práctica

DIRECTO | Feijóo y Azcón intervienen en el cierre de campaña de las elecciones de Aragón

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage

Colegios con "averías constantes" por lo obsoleto de las instalaciones: Langreo exige ya a Educación un plan de inversiones en la escuela pública

Colegios con "averías constantes" por lo obsoleto de las instalaciones: Langreo exige ya a Educación un plan de inversiones en la escuela pública

El gobierno de Castrillón da marcha atrás y dice ahora que asumirá la ampliación de la mina de Arnao: "Estamos trabajando a pleno rendimiento"

El gobierno de Castrillón da marcha atrás y dice ahora que asumirá la ampliación de la mina de Arnao: "Estamos trabajando a pleno rendimiento"
Tracking Pixel Contents