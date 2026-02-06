Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañana llega a Lidl la cafetera más buscada del mercado: menos de 12 euros, con un diseño elegante y un litro de capacidad

Así puedes darle una vuelta a tus desayunos, sin renunciar a un café con el mejor sabor

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en limpiar tu casa y que está a la mitad de su precio

Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de limpieza de última generación con el que no tardarás nada en limpiar tu casa y que está a la mitad de su precio / Lidl

F. L.

Empezar el día con un rico café es el ritual del común de los mortales. Pero si ese desayuno, además de estar hecho con un buen producto, se elabora con un buen utensilio, el resultado puede ser revolucionario.

Por eso, Lidl ha lanzado una cafetera de prensa francesa que no solo facilitará tu día a día, también dará un toque sofisticado a tu cocina por su cuidado y elegante diseño.

De la marca Bodum y con un litro de capacidad, esta cafetera sorprende también por su ligereza, ya que solo pesa 405 gramos y por su precio, ya que pude ser tuya por 11, 99 euros, antes 29,90 euros.

Mañana llega a Lidl la cafetera más buscada del mercado: menos de 12 euros, con un diseño elegante y un litro de capacidad

Mañana llega a Lidl la cafetera más buscada del mercado: menos de 12 euros, con un diseño elegante y un litro de capacidad / Lidl

  • La prensa de café BISTRO se despide para siempre de los filtros de papel derrochadores, las cápsulas de un solo uso y otros accesorios.
  • En solo cuatro minutos transforma los granos molidos gruesos y el agua caliente en la maravillosa bebida revitalizante y evita que se escape el poso del café.

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.

