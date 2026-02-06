Mañana llegan a Decathlon las mallas más favorecedoras y tiradas de precio: con secado rápido, buena sujeción y bolsillos

Si eres de los que estás buscando unas mallas que sienten bien, estén disponibles en una amplia variedad de colores y además, sean transpirables, estás de suerte, ya que Decathlon ha lanzado al mercado un modelo que favorece a todas las figuras y encima, al mejor precio.

Se trata de los leggings fitness de Domyos. Una opción que está disponible por solo 16,99 euros, antes 18,99 euros. Además del clásico negro, la prenda también puedes encontrarla en rojo, gris, verde y morado.

Entre sus ventajas, aparte de su increíble precio, destaca su rápido secado, lo que hará que a pesar de realizar un ejercicio intenso, transpire evitando la incómoda sensación de humedad.

Diseñada con materiales técnicos, las malas Domyos ofrecen el máximo confort y practicidad gracias a su bolsillo para llevar desde llaves, tarjetas o el móvil.

Lo mejor de unas mallas para darlo todo en tus entrenamientos sin renunciar a un buen precio.

La esencia del deporte

Decathlon es una cadena de establecimientos de grandes superficies, dedicada a la venta y distribución de material deportivo, filial del grupo francés Mulliez. Presente en 70 países, destaca por un fuerte desarrollo de sus marcas propias.

Para 2023, Decathlon se encontraba presente en 78 países, con 1749 tiendas. Su facturación en el año 2023 es de 15,6 mil millones de euros, de la cual un 17,4 % proviene de las ventas en línea.