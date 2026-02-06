Este miércoles habrá colas kilométricas en Aldi para hacerse con la baliza v-16 más barata del mercado: disponible por 29,99 euros
Una gran oportunidad si aún no te la has comprado
La baliza v-16 conectada es obligatoria en todos los vehículos españoles desde el pasado 1 de enero, pero por si todavía no la has comprado o quieres tener una de repuesto, no te puedes perder esta oferta de Aldi porque es la baliza más barata del mercado, disponible el próximo miércoles por solo 29,99 euros. Se formarán colas kilométricas en Aldi para hacerse con una de ellas.
Se trata de una luz de emergencia geolocalizada de la marca Trophy que viene con una pila 9v incluida.
Esta baliza cuenta con un chip de geoposicionamiento y sujeción al vehículo con imán, además, no te preocupes porque está homologada por la DGT con su propio número de certificación.
También tiene una luz verde que indica el establecimiento de conexión.
Y lo mejor, tiene conectividad asegurada hasta el año 2038, así que no tendrás que preocuparte por nada más.
Rebaja
Esta baliza v-16 tiene un precio recomendado de 62 euros, pero en Aldi tiene una rebaja del 51 pr ciento, con lo que solo te costará 29,99 euros.
