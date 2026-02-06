Pedro Sánchez pagará el Ingreso Mínimo Vital a los mayores de 30 años que cumplan estos requisitos

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una ayuda de la Seguridad Social dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o integradas en una familia y no disponen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

En 2020 se introdujo por un Real Decreto-Ley y en diciembre de 2021 se oficializó en la Ley 19/2021. Según el Gobierno y en base a las estadísticas de la Seguridad Social, en 2025 el IMV llegó a 2.441.647 personas que viven en 799.553 hogares.

Las personas que quieran solicitar esta ayuda pueden hacerlo de forma individual o dentro de una unidad de convivencia. Además, también dependerá de la edad del solicitante y de su situación personal, ya que hay muchas consideraciones a tener en cuenta.

Independientemente de cómo se solicite, todas las personas deberán cumplir estos requisitos:

Tener residencia legal en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año. Este plazo no se exigirá a los menores que hayan llegado a la unidad de convivencia, a las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual y a las víctimas de violencia de género. Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficiente. Para definir esta vulnerabilidad económica puedes consultar el apartado 11 de la Ley.

Cobrar el IMV en familia o de forma individual

En primer lugar, la ley señala qué es una unidad de convivencia. Esto es, un conjunto de personas que viven en el mismo domicilio y que estén unidas por vínculo matrimonial, pareja de hecho, o vínculo de hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción. Los miembros de las unidades de convivencia accederán al IMV a través de un único titular que los represente y que será quien reciba el importe de la ayuda. Esta unidad de convivencia debe estar constituida de forma continuada al menos 6 meses antes de la solicitud.

Para aquellas personas que quieran solicitar el IMV de forma individual porque no forman parte de una unidad de convivencia deben saber que deben tener al menos 23 años y no estar casada ni en pareja de hecho, con algunas excepciones que puedes consultar aquí.

Además, si el solicitante tiene entre 23 y 29 años tiene que haber vivido de forma independiente durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud. En cambio las personas mayores de 30 años este requisito será de un año residiendo en un domicilio distinto al de sus progenitores.

Este requisito de acreditación de domicilio distinto no se solicitará a las personas sin hogar o si el fin de la convivencia con los padres es debido al fallecimiento de estos.

Cuánto es el importe del IMV

Según la web de la Moncloa, para este 2026 la renta garantizada responderá a las cuantías de este cuadro, dependiendo del número de personas que integren la unidad de convivencia y de si tienen algún complemento de discapacidad o de monoparentalidad.

Igualmente, se detalla el importe del Complemento mensual de Ayuda a la Infancia (CAPI), que se paga por cada menor de edad miembro de la unidad de convivencia. Para este 2026 las cuantías son las siguientes:

Menores de 3 años: 115 euros.

Mayores de 3 años y menores de 6 años: 80,50 euros

Mayores de 6 años y menores de 57,50 euros

Cómo solicitar el IMV

La Seguridad Social indica que se puede solicitar online a través del Portal de Prestaciones, o bien descargando el formulario, cumplimentándolo y presentándolo con la documentación requerida en un CAISS (con cita previa) o enviándolo por correo ordinario a la Dirección Provincial correspondiente.

En la página de “Ingreso Mínimo Vital” se ofrece también el PDF de solicitud (con fecha indicada) y certificados para servicios sociales/entidades mediadoras.

Igualmente, se puede solicitar información en el número de teléfono 020, una línea gratuita donde se ofrece asesoramiento personalizado sobre requisitos, solicitudes, documentación, procedimiento y trámites necesarios para acceder a la prestación. Igualmente, en la web de la Seguridad Social existe un simulador para saber si te corresponde esta ayuda.

¿Existen diferencias en el IMV dependiendo de la comunidad autónoma?

Sí, existen diferencias en el Ingreso Mínimo Vital según la comunidad autónoma, aunque no porque cambien las normas básicas de la prestación. El IMV es una ayuda de ámbito estatal, gestionada por la Seguridad Social, y tanto los requisitos generales como las cuantías mínimas son iguales en toda España, con independencia de que el beneficiario resida en Alicante, en otra provincia de la Comunidad Valenciana o en cualquier otro punto del país.

Las diferencias aparecen, sobre todo, por la intervención de las comunidades autónomas a través de sus propias rentas mínimas o ayudas de inclusión social. Algunas comunidades complementan el IMV con prestaciones autonómicas que elevan los ingresos totales de los hogares con menos recursos. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde el IMV puede complementarse con la Renta Valenciana de Inclusión, o de otras comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña, que cuentan con sistemas propios de garantía de ingresos. En estos territorios, el IMV no se sustituye, sino que se tiene en cuenta para calcular la ayuda autonómica, de manera que el importe final puede ser mayor que en otras comunidades.