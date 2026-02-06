El fin de semana se esperan colas kilométricas en Action por un invernadero que cuesta menos de 2,5 euros
Se trata de uno de los elementos más solicitados en el día a día de las familias
Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en tres colores por 8,95 euros
Action es una de las tiendas de complementos y cosas para el hogar que más se está implantando en todo el país. Se trata de un bazar con miles de posibilidades que cuenta entre sus opciones todo tipo de elementos que te pueden ser útiles en tu día a día. Entre otros acaba de lanzar un invernadero que se incluye dentro de sus ofertas semanales y que te permite cultivar todo tipo de plantas en tu casa (incluso aquellas que son útiles para cocinar y que te pueden ahorrar unos euros en especias en tu lista de la compra semanal).
El invernadero es de pequeño tamaño por lo que te cabe en casi cualquier lugar de la casa. “Cultiva tus propias frutas y verduras con este práctico invernadero”, se dice en la descripción del producto añadiendo que la tapa con la que cuenta “permite mantener la tierra húmeda y la temperatura agradable”. Esto es: las condiciones ideales para las semillas. Todo está elaborado, además, con materiales reciclados.
El precio es su principal valor: cuesta (ahora con la oferta) 2,49 euros, un euro menos que habitualmente.
La estrategia de este tipo de tiendas es clara: poner productos a un precio mucho más barato del habitual para captar clientes que acudan a sus tiendas y que luego compren varios de los elementos que se encuentran en la superficie comercial.
Desde que tuvo lugar la pandemia del covid 19 son muchas las personas que se aficionaron a la jardinería. Tener plantas en casa no es algo fácil pero pueden darle un toque de distinción a tu hogar y, además, pueden permitirte cocinar más sano.
