Whastapp lanza una dura advertencia sobre su botón azul de IA y tus conversaciones privadas: “No compartas información”

Con la puesta en marcha de ChatGPT y otras inteligencias artificiales las aplicaciones que usamos en nuestro día a día están empezando a llenarse de IA. Y entre otras Meta (la empresa matriz de redes sociales como Facebook o Instagram), se están llenando de supuestos asesores que te hacen la vida más fácil.

En los últimos meses han sido muchos los usuarios de Whastapp (la red social más utilizada en España para mensajería) los que han detectado que junto a sus conversaciones (a veces de forma discreta y otras no tanto), sale un círculo azul con colores vivos: se trata de Meta IA, el asistente de Inteligencia Artificial con el que Meta pretende competir en un mercado en el que Google ya ha lanzado su Gemini y otras como Gork en Twitter (ahora conocido como X).

El caso es que Meta vende ese círculo azul ahora como “algo opcional” e insisten que “usa modelos de IA para ofrecer respuestas”. De hecho desde la compañía de mensajería insisten en su primer mensaje en cuanto usas la IA que “solo puede leer los mensajes que las personas comparten con ella, no puede leer tus chats personales porque permanecen cifrados de extremo a extremo”, señalan haciendo hincapié en que “no compartas información especialmente de temas delicados sobre ti o sobre otras personas que no quieras que la IA conserve y utilice”.

Pero ¿qué hace esa IA? Pues puedes usarla como un buscador pero, en este caso, todavía no crea imágenes ni videos.

Whastapp es la aplicación de mensajería más utilizada en España. Cada día cientos de miles de personas la utilizan tanto en conversaciones particulares como en grupos. De hecho se ha convertido en una herramienta más de trabajo (con el correspondiente problema para la desconexión digital). Una de sus claves, evidentemente, es la privacidad. No compartir conversaciones que puedan ser privadas o datos laborales es fundamental a la hora de fiarse de esta Inteligencia Artificial que acaba de colocar meta en sus plataformas.