El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
El supermercado lanza una "pulla" al gigante de la venta online en su última publicidad
El supermercado Lidl se ha hecho famoso en los últimos años por vender algo más que comida, fruta y verdura. De hecho uno de sus principales atractivos ha sido siempre el del bazar: un lugar en el supermercado en el que vende todo tipo de electrodomésticos que previamente anuncia en su folleto semanal y que suelen triunfar bastante entre sus compradores. Hay quien incluso se adelanta y se suscribe al folleto para saber lo que hay y evitar las colas kilométricas que se forman en las puertas de este super cada vez que ponen en marcha una promoción nueva.
También es conocido por su publicidad. Y esta vez lo ha vuelto a hacer. Hace solo unas horas el supermercado colgaba un nuevo folleto en el que vende uno de los electrodomésticos más utilizados en todas las casas y lo compara con otra opción de “una de las principales plataformas de venta online” (en clara referencia a Amazon). Mientras en el gigante online se vende por unos 30 euros la tostadora de marca Silvercrest se vende por 19,99 (menos de 20 euros).
Pero este no es el único producto que promocionan en su catálogo en donde, por ejemplo, se puede ver un tensiómetro de mano por menos de 15 euros.
