Este lunes habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el horno de alta temperatura con el que las pizzas te saldrán como si estuvieras en Italia
Una oferta irrepetible
Si siempre has querido que tus pizzas caseras sepan como si estuvieras en Italia no te puedes perder esta oferta de Lidl, un horno de alta temperatura que además tiene un precio increíble.
Un pequeño electrodoméstico con el que conseguirás un horneado perfecto gracias a temperaturas de hasta 400 grados y también es apto para la preparación de tartas flambeadas.
Tiene ventilador para la gestión del calor, además de calor superior e inferior y termostato regulable continuamente.
Cuenta con tapa abatible con asa integrada y piedra para pizza de cerámica extraíble.
Además, su temporizador es regulable hasta 15 minutos – con señal acústica de finalización y desconexión automática; y tiene luz indicadora de funcionamiento y de control de temperatura.
Un maravilloso electrodoméstico que tiene un precio de 69,99 euros, pero que en Lidl te venden con un descuento del 14 por ciento, con lo que se queda en 59,99 euros.
