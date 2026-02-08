Action se ve obligada a lanzar un comunicado para pedir la devolución de uno de sus productos

Action es una de las tiendas de complementos y cosas para el hogar que más se está implantando en todo el país. Se trata de un bazar con miles de posibilidades que cuenta entre sus opciones todo tipo de elementos que te pueden ser útiles en tu día a día. Y, como gran cadena que vende todo tipo de productos no está exenta de que alguno tenga que ser retirado del mercado por un problema puntual. En este caso la cadena utiliza su página web para alertar de esos productos que tiene que retirar y que, tal y como ellos mismos reconocen, pueden suponer un riesgo para los clientes.

Hace unos días Action utilizó su página oficial para retirar unos guantes Q4Life que usan cientos de personas para entrenar en el gimnasio. Pero ¿cuál es la razón de la retirada? Según indican en la citada web "se ha detectado que el caucho de neopreno contiene aproximadamente 1,1 g/kg de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), superando el límite permitido por la legislación europea". En este sentido piden disculpas de parte de la empresa fabricante a sus consumidores y advierten de que este peligro debe ser "informado" a familiares y amigos.

Todos aquellos que se presenten en la tienda con los guantes recibirán un reembolso "íntegro" para el que "no es necesario presentar el ticket".

La estrategia de este tipo de tiendas es clara: poner productos a un precio mucho más barato del habitual para captar clientes que acudan a sus tiendas y que luego compren varios de los elementos que se encuentran en la superficie comercial.