Alerta por lo que está sucediendo a los clientes de Lidl: el supermercado, obligado a intervenir

Se trata de uno de los supermercados más conocidos de toda Europa. Lidl ha conseguido establecerse como una marca de referencia tanto en lo que tiene que ver con comestibles como en todo tipo de elementos de bazar. No en vano a lo largo de los últimos meses han sido decenas las personas que hasta han esperado el momento de publicación de sus folletos semanales para intentar hacerse los primeros con alguna oferta.

El caso es que tanta expectación también se traslada tanto al correo electrónico como a las redes sociales. Y ya no es solo una expectación que tiene que ver con alimentos on con otros productos, también tiene que ver con ofertas de trabajo.

Y es que los supermercados se han convertido en los últimos años en uno de los principales lugares para conseguir puestos de trabajo. No en vano la alimentación es algo que todavía no está demasiado generalizado a través de grandes plataformas de ventas de internet y, por lo tanto, no hay demasiados supermercados que la tecnología haya obligado a cerrar.

El caso es que muchas veces la gente está desesperada tanto por encontrar trabajo en estos centros como por conseguir descuentos que les puedan ayudar a rebajar su factura de la alimentación. Por eso proliferan las estafas que tienen que ver con marcas como Lidl o Mercadona.

Noticias relacionadas

Hace unos días los propios responsables de comunicación del Lidl se venía obligados a lanzar un comunicado para descartar que fuera desde el supermercado desde donde se estuvieran lanzando ofertas de trabajo para dependientes.