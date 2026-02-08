Alerta por lo que está sucediendo a los clientes de Lidl: el supermercado, obligado a intervenir
Los responsables de comunicación han intervenido
Se trata de uno de los supermercados más conocidos de toda Europa. Lidl ha conseguido establecerse como una marca de referencia tanto en lo que tiene que ver con comestibles como en todo tipo de elementos de bazar. No en vano a lo largo de los últimos meses han sido decenas las personas que hasta han esperado el momento de publicación de sus folletos semanales para intentar hacerse los primeros con alguna oferta.
El caso es que tanta expectación también se traslada tanto al correo electrónico como a las redes sociales. Y ya no es solo una expectación que tiene que ver con alimentos on con otros productos, también tiene que ver con ofertas de trabajo.
Y es que los supermercados se han convertido en los últimos años en uno de los principales lugares para conseguir puestos de trabajo. No en vano la alimentación es algo que todavía no está demasiado generalizado a través de grandes plataformas de ventas de internet y, por lo tanto, no hay demasiados supermercados que la tecnología haya obligado a cerrar.
El caso es que muchas veces la gente está desesperada tanto por encontrar trabajo en estos centros como por conseguir descuentos que les puedan ayudar a rebajar su factura de la alimentación. Por eso proliferan las estafas que tienen que ver con marcas como Lidl o Mercadona.
Hace unos días los propios responsables de comunicación del Lidl se venía obligados a lanzar un comunicado para descartar que fuera desde el supermercado desde donde se estuvieran lanzando ofertas de trabajo para dependientes.
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- La ayuda de la Seguridad Social que llega hasta los 1.595 euros al mes: estas son las personas que pueden solicitar esta prestación
- El partido del Oviedo ante el Rayo Vallecano se aplaza por razones de seguridad