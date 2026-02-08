Despiden al trabajador de un supermercado por robar más de 8.000 euros de la caja

El trabajador de un supermercado gallego fue despedido hace meses acusado de haberse quedado con más de 8.000 euros de la caja de seguridad del establecimiento en el que trabajaba. Los hechos acaban de salir a la luz pública al haberse dictado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (sala de lo social) que confirma la sentencia de ratificación del despido que en su día habían impuesto instancias inferiores.

Los hechos tuvieron lugar en julio del año 2024. Fue entonces cuando los responsables del supermercado presentaron demanda ante la Guardia Civil al darse cuenta de que habían sido víctimas de un delito de robo con fuerza en las cosas y que se habían sustraído 8.227 euros de su caja de seguridad. Al día siguiente instalaron cámaras de seguridad en el establecimiento y se pudo observar como el hombre ahora despedido, que hacía labores de reponedor y de limpieza “tras acceder a la oficina y coger las llaves de la caja de seguridad procedió a sustraer de la misma una cantidad de dinero”.

El abogado del acusado consideraba en su día que la carta de despedido no era lo suficientemente concreta en lo que respecta a la intervención que el acusado había tenido en la sustracción del dinero.