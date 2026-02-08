Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl por liquidación de almacenes: batidoras por 6,99 euros y sartenes por menos de 10
Una oferta insuperable
En los supermercados de origen alemán Lidl están liquidando sus almacenes con ofertas insuperables, batidoras por 6,99 euros y sartenes por menos de 10. Este lunes se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con alguno de estos chollos.
Y es que entre la enorme variedad de productos de liquidación en Lidl se encuentra una batidora de mano de 350 vatios con la que podrás mezclar y triturar y que es de fácil manejo con solo pulsar un botón.
Una batidora que está disponible en tres colores, gris, rosa y menta, y que tiene un diseño especial del pie mezclador que minimiza las salpicaduras.
Además, cuenta con un mango ergonómico y brazo de batidora desmontable, así como una cuchilla de acero inoxidable de alta calidad.
Esta batidora tenía un precio de 7,99 euros, pero que cuenta con una rebaja del 12 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.
Sartenes
Pero no solo eso, porque entre otros artículos de liquidación en Lidl están las sartenes y te puedes hacer con ellas a menos de 10 euros.
Se trata de una sartén de aluminio de 28 centímetros con recubrimiento de cerámica y apta para todo tipo de cocinas.
Una sartén con revestimiento antiadherente de ILAG y que además es muy resistente a los arañazos y a la abrasión; y tiene muy buenas propiedades antiadherentes de larga duración.
Tiene un mango Soft-Touch para un manejo seguro y ligero y se puede meter en el horno hasta 160 grados, además de ser a.pta para lavavajillas.
Rebaja
La sartén tenía un precio de 10,49 euros, pero Lidl la han rebajado hasta 9,99 euros.
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- De repartir con camiones por Asturias a tener cuatro tiendas: el histórico comercio de El Llano se despide tras 40 años
- El lunes se esperan colas kilométricas en el Lidl por este electrodoméstico más barato que en Amazon
- La disputada herencia de los dos hermanos momificados en su casa de Oviedo: llevaban cuatro años muertos y sus herederos llevan al Principado al Supremo para evitar pagar 220.000 euros de Sucesiones
- Localizan muerto a un joven de 18 años en Gijón
- El millón de euros del Euromillones ya está en el bolsillo de su venturoso dueño, un discreto jubilado 'de Mieres de toda la vida
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Ya es oficial, la Seguridad Social te regala hasta 5 años extra cotizados: requisitos y cómo solicitarlos