Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección inspirada en Los Bridgerton: menaje, enseres para el tocador y lencería a partir de 12 euros / .

Sin duda una de las series más exitosas de Netflix es Los Bridgerton, que estrena nueva temporada. Con motivo de este lanzamiento, en Primark han sacado una colección inspirada en serie que incluye menaje, artículos de tocador y lencería a partir de 12 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para hacerse con alguno de estos artículos.

Algunos de los artículos de la colección de Los Bridgerton en Primark. / Primark

Sin duda uno de los artículos de Primark más deseados por los fans de Los Bridgerton son los de menaje del hogar, como una tetera, un plato o el azucarero, que se pueden adquirir por 16, 7 y 8 euros, respectivamente.

Tetera de Los Bridgerton para Primark. / Primark

Otros artículos de deseo son los de tocador inspirados en la serie de Netlfix y en la época en la que se basa. Aquí podemos encontrar una bandeja para abalorios, un cepillo de paleta, un cepillo compacto para el cabello, un set de pinza y rizador de pestañas, una diadema tipo spa, brochas de maquillaje, esponjas para maquillarse o un antifaz. Estos productos cuestan entre 3,5 y 6 euros.

Productos de tocador de Los Bridgerton para Primark. / Primark

Y por no hablar de la lencería inspirada en Los Bridgerton, quizá los productos más "caros" de toda la colección, teniendo en cuenta que el producto de mayor precio no llega ni a los treinta euros.

¿Y qué podemos encontrar en Primark? Pues un set de lencería de encaje floral por 10 euros, un pijama floral de corte boyfriend por 26 o un pikama de tirantes y encaje floral por 20. También hay una bata midi con estampado floral de 24 euros, un corsé floral con volante sin relleno por 16 y un sujetador largo floral sin relleno por 12.

Corsé de Los Bridgerton para Primark. / Primark

Manta

También tienen una manta con ribetes de encaje por 22 euros. Sin duda una colección de productos no demasiado grande en número que seguro que agradecerán los fans de la serie y que acabará volando de los estantes de Primark.