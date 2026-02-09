En 24 horas vuelve a Lidl la plancha de pelo con queratina que aprueban los peluqueros: disponible por menos de 20 euros

En esta época del año, las puntas se vuelven secas y el cabello pierde brillo. Muchas personas también notan una caída más pronunciada en determinados momentos. Ante esta situación, Lidl ha decidido volver a promocionar varios aparatos para el peinado. Estos son muy apreciados por su eficacia. La marca ha decidido apostar por herramientas sencillas, accesibles y adaptadas al uso diario. Estos productos están indicados para todo tipo de cabellos.

Permiten secar, alisar o peinar sin necesidad de realizar múltiples pasadas agresivas. El objetivo es claro: ofrecer soluciones prácticas a precios reducidos. Entre los aparatos relanzados por Lidl, destaca la plancha de pelo Remington. Y con razón, ya que este modelo cuenta con un revestimiento cerámico que favorece un deslizamiento fluido sobre los mechones. Las placas finas y flotantes miden 110 mm de largo, lo que limita la presión ejercida sobre el cabello durante el alisado.

Este diseño ayuda a reducir las marcas y las roturas. El rápido tiempo de calentamiento es otra ventaja importante. En solo quince segundos, el aparato está listo para usar. Un sistema de bloqueo de temperatura garantiza un uso seguro en el día a día. Para aquellas personas que deseen un alisado más intenso, el control digital permite alcanzar hasta 230 °C.

En Lidl, esta plancha Remington se beneficia de una fuerte rebaja de precio y ahora cuesta 17,99 euros. Lidl no se limita a las marcas asociadas, sino que también destaca sus propias referencias.

El secador de pelo Cien de 1200 W es uno de los aparatos que vuelve a estar disponible. Este moldeador combina el secado y el peinado en un solo gesto. Su revestimiento cerámico enriquecido con queratina garantiza un contacto más suave con el cabello. Y todo ello mientras facilita el peinado. La función iónica integrada ayuda a limitar el encrespamiento y la electricidad estática. Hay dos niveles de calor disponibles, acompañados de una función de aire frío útil para fijar el peinado. La temperatura máxima alcanza los 99 °C. Tenga en cuenta que esto limita la exposición excesiva al calor. El cable giratorio de 360° mejora la maniobrabilidad durante el uso. En Lidl, esta plancha de aire caliente Cien se vende a 12,59 euros. Lidl también relanza un modelo de secador de pelo de 2000 W, diseñado para un secado rápido y eficaz. Su potencia permite reducir el tiempo que se pasa delante del espejo. De este modo, se limita el daño térmico en el cabello. Además, el flujo de aire iónico contribuye a que el cabello quede más liso y brillante después del secado. Este secador también cuenta con dos velocidades y tres ajustes de temperatura.

Es una ventaja que ofrece una buena adaptabilidad según el tipo de cabello. Se incluye un difusor para definir los rizos o dar volumen a las raíces. Lidl ofrece este aparato por 13,99 euros.

Con esta selección, Lidl demuestra que el peinado sigue siendo accesible para la mayoría. Estos aparatos, a menudo avalados por profesionales por su eficacia, permiten realizar peinados cuidados en casa. Sobre todo porque sus precios y características técnicas los convierten en aliados valiosos para cuidar el cabello sin renunciar a nada.