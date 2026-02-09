Alerta por lo que está ocurriendo con los clientes de Carrefour: miles de euros perdidos
La Policía y la Guardia Civil piden extremar las precuaciones
Parece una llamada normal y corriente. Los estafadores se hacen pasar por supuestos empleados de Carrefour destinados a ayudarte pero en realidad su objetivo es quedarse con tu dinero. Varios usuarios de la tarjeta de puntos de Carrefour han alertado en las últimas horas de una supuesta estafa que está afectando a sus clientas bancarias.
En concreto los estafadores te llaman haciéndose pasar por tu banco y te preguntan si tienes la tarjeta de esta gran superficie comercial. En el caso de que la respuesta sea afirmativa aseguran que hay varios cargos de 2.000 euros y que no se pueden cancelar a no ser que tú mismo hagas una transferencia de esa cantidad de dinero a una cuenta.
“Te llaman directamente desde un número que es el mismo que el del banco y por eso pensé que era verdad y que había caído en algo raro”, relató a este periódico hace días una afectada. Lo cierto es que esto es una práctica habitual entre los delincuentes. No en vano hace varios meses ya se denunciaron supuestos mensajes que llegaban desde la Dirección General de Tráfico y que, en realidad, también eran una estafa con supuestas multas de velocidad.
El caso es que en esta ocasión la estafada aceptó. “Me puse nerviosa y realicé la transferencia para impedir el supuesto pago”, asegura. Meses antes a un amigo le había llamado la que supuestamente era su compañía telefónica para subirle la tarifa. Si no quería aceptar los nuevos términos y condiciones tenía que hacer un nuevo contrato. Y para eso, evidentemente, tenía que dar los datos.
¿Cómo se pueden evitar estas estafas? Pues es relativamente fácil. O al menos eso parece a juzgar por los consejos que dan los agentes tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil encargados de este tipo de estafas online. Basta con colgar el teléfono cuando tengamos la más mínima sospecha de lo que está pasando y llamar directamente nosotros al número oficial que tenemos del servicio que se nos está en teoría intentando ofrecer (ya sea al banco, al supermercado, a donde sea).
Una vez en contacto con ese número oficial ya podemos comprobar si efectivamente es una estafa o si en realidad ha habido algún cargo indebido. En el caso que comentamos del joven con la compañía telefónica ponerse en contacto con la compañía funcionó. “Alli me dijeron que había sido todo una estafa y que menos mal que había llamado para ponerle solución”, resaltó.
