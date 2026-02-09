El Banco de España alerta sobre lo que está pasando con el dinero en efectivo

El nacimiento previsto para los próximos años ha provocado que muchos ciudadanos se preocupen por el futuro del dinero en efectivo y los riesgos que su supuesta desaparición puede conllevar sobre todo para la privacidad de quienes prefieren la moneda física. Pero lo cierto es que guste o no la realidad parece ir por otro lado. El Banco de España alertó hace unos días del cambio que está habiendo en el modelo de pagos en España a la vista de los datos que recoge su estadística del primer semestre del pasado año 2025 (el último del que por el momento se están dando datos).

En este sentido el número de operaciones con instrumentos distintos al efectivo (por ejemplo por internet o por tarjetas de crédito) aumentó de enero a junio en un 8,5 por ciento si tenemos en cuenta el número de operaciones. Es verdad que el porcentaje es menor si lo que miramos son los importes que se “movieron” con medios distintos al efectivo. En este caso el aumento baja hasta un 6,3 por ciento con un total de 6,4 billones de euros movidos en este tipo de transacción.

Pero ¿y dentro de los que no usan efectivo qué datos hay? Pues los pagos con tarjeta representan el 65,7 por ciento de los pagos mientras que las transferencias fueron un 16,8 por ciento.

El número de tarjetas que se usan en España no deja de crecer hasta los 119 millones, una media de 2,4 tarjetas por cada habitante. Y el importe medio de operación fue de 31,6 euros por lo que quiere decir que hay muchos importes por encima de esa cantidad y otros por debajo.

La digitalización está haciendo que cada vez más gente opte por medios de pago telemáticos que no le obligan a ir al cajero.