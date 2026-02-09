Colas en Aldi esta semana para conseguir la edición limitada de la bebida para hacer el café en casa como el de Starbucks a precio rebajado
El producto solo está disponible durante un tiempo y muchas personas han acudido "corriendo" porque vuelvan a comprarlo para poder probar esta novedad
El café con leche ya no es solo un café con leche. La bebida se vuelve más sofisticada y cada vez hay más variedades de café y de leche.
Las cafeterías de especialidad son uno de esos negocios que proliferan en las ciudades. Todo el mundo quiere probar nuevas "recetas" de la bebida más universal.
Aldi ha lanzado una nueva bebida de la marca Alpro que está arrasando. "Aviso importante: edición limitada y ganas infinitas", anuncian desde el supermercado a sus clientes. Han lanzado una bebida de avena y soja con sabor a cinnamon roll (rollo de canela). Este es uno de los dulces más populares, por ejemplo, en la cafetería Starbucks.
Esta bebida es "perfecta para preparar café en casa, igual que en la cafetería y a precio low cost", sostienen desde Aldi.
Se trata de una leche edición barista por lo que su textura es más espesa y se presta mucho mejor a cafés espumosos.
"Corre porque vuelan"
El hecho de que sea un producto novedoso y de edición limitada ha hecho que muchas personas hayan ido al supermercado a por esta variedad antes de que se agotasen. "Corre porque vuelvan", fue la recomendación de una chica en redes sociales.
Entre quienes la han probado hay de todo: del "está buenísima" al "no me gustó demasiado". También hay personas que critican sus ingredientes y lo tachan de un alimento ultraprocesado.
