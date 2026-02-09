Colas kilométricas en Lidl para hacerse con las ollas con las que cocinaban nuestras abuelas y que ahora son tendencia en la cocina: disponible en dos modelos por 19,99 euros

En un mundo dominado por la tecnología, hay algo que utilizaban nuestras abuelas que ahora es tendencia en la cocina. Pues en Lidl lno podían quedarse atrás y también las tienen en su catálogo, además con un precio superreducido. Están disponibles en dos modelos por 19,99 euros.

Se trata de una olla de hierro fundido de 25 centímetros y con una capacidad de tres litros que puedes usar en todo tipo de cocina, e incluso puedes meterla en el horno soportand altas temperaturas.

Cacerola de hierro fundido. / Lidl

Es Ideal para servir y preparar asados y aves y tiene un revestimiento esmaltado interior y exterior, duradero y fácil de limpiar.

Tiene sistema de goteoI para asar, estofar o cocer al vapor de forma jugosa y aromática. Este sistema es que en los salientes de la tapa, el jugo de la cocción se acumula en forma de gotas, de modo que los alimentos se rocían de forma continua y uniforme. Los asados se mantienen más jugosos.

Además, también es perfecta para asados crujientes y en el horno puedes meterla hasta 240 grados.

De moda

Estas ollas de hierro fundido se han puesto tan de moda en el mundo de la cocina que tienen un elevado precio, pero no en Lidl, donde cuestan solo 19,99 euros en modelos negro y rojo.