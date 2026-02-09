Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la mesita de noche de madera más barata del mercado por apenas 10 euros

Las mesitas de noche tradicionales suelen ocupar demasiado espacio en las habitaciones pequeñas. Además, a veces son caras para un uso tan básico. Por eso, este nuevo producto de Action llama tanto la atención de los amantes de la decoración inteligente.

Este mueble compacto mide solo unos pocos centímetros, por lo que cabe fácilmente entre la cama y la pared. Por lo tanto, incluso los estudios más pequeños pueden albergarlo sin problemas.

Su diseño depurado se adapta a todos los estilos de interior. Tanto si te gusta el estilo escandinavo, moderno o bohemio, este pequeño mueble encontrará su lugar. Así, no tendrás que replantearte toda tu decoración para integrarlo.

Por solo 14 euros, este mini mueble desafía a cualquier competencia. De hecho, las mesitas de noche clásicas suelen costar entre 30 y 80 euros. Esta diferencia de precio permite equipar varias habitaciones sin arruinarse.

A pesar de su precio reducido, la calidad sigue estando garantizada. Los materiales utilizados ofrecen una buena resistencia al uso diario. Además, el montaje se realiza rápidamente gracias a unas instrucciones claras y a unas piezas bien mecanizadas.

Las opiniones de los clientes destacan sobre todo su practicidad. Muchos lo utilizan como mesita de noche, pero no solo para eso. Algunos lo colocan en la entrada, otros cerca del sofá o incluso en el cuarto de baño. Esta versatilidad explica en parte su fulgurante éxito. Una sola compra puede satisfacer varias necesidades en el hogar. Ahora, los clientes suelen volver a comprar un segundo ejemplar.

Las existencias se agotan rápidamente en algunas regiones. Por lo tanto, es mejor acudir a la tienda lo antes posible. De lo contrario, es posible que se encuentre con las estanterías vacías durante unos días. Antes de instalar este mueble, mida el espacio disponible junto a su cama. Deje unos centímetros de margen para poder abrir los cajones o las puertas si es necesario. Esta precaución evitará sorpresas desagradables a la hora del montaje.

Tenga en cuenta también la altura de su colchón. Lo ideal es que la superficie del mueble quede a la altura de la almohada. Esto le facilitará el acceso a sus objetos sin tener que contorsionarse al despertarse. La luz también juega un papel importante a la hora de elegir la ubicación. Si coloca una lámpara encima, asegúrese de que haya un enchufe cerca. De esta manera, evitará los antiestéticos cables alargadores que quedan tirados por el suelo. Este mueble neutro se presta perfectamente a la personalización. Basta con una capa de pintura para darle un nuevo aspecto. También puede añadir tiradores originales para hacerlo único.

El papel adhesivo decorativo ofrece otra opción sencilla y reversible. Motivos geométricos, imitación madera o colores vivos: las opciones son infinitas. Sin embargo, elija un adhesivo de calidad para evitar burbujas de aire. Algunos manitas añaden patas metálicas para elevar el mueble. Esta modificación le da un toque contemporáneo muy moderno. También facilita pasar la aspiradora por debajo.

Las tiendas Action ofrecen numerosos accesorios de bricolaje. En ellas encontrará pinturas, pinceles y ferretería a precios económicos. Todo lo necesario para transformar este básico en una pieza original se encuentra en un mismo lugar.