Mañana se esperan colas kilométricas para hacerse con la diadema con las orejas de Minnie Mouse original de Disney que cuestan cuatro veces menos que en Disneyland París
Sin duda es uno de los destinos más mágicos, que atrae tanto a niños como a mayores
Disneyland París es uno de los destinos más mágicos, que atrae tanto a niños como a mayores. Y ya que vamos, tenemos que hacer la experiencia completa, es decir llevar una diadema con las orejas de Mickey o Minnie Mouse. Pues en Primark tienen esta famosa diadema original de Disney y cuesta cuatro veces menos que en parque temático francés. Mañana se formarán colas kilométricas en Primark para hacerse con ellas.
Se trata de la famosísima diadema que todo el mundo lleva en el parque con unas orejas de ratón negras y un lazo rojo de lunares blancos característico de la novia de Mickey Mouse.
Pues bien, si decides adquirirla en cualquiera de las tiendas de Dinseyland París te costará unos 20 euros, aunque si es una edición especial te costará mucho más.
Pues en Primark tan solo cuesta 5 euros y no, no es una imitación, está licenciada por Disney. Asimismo, también cuentan con la diadema con las orejas de Mickey Mouse y otra de la película "Del Revés", esta última un poco más cara, 7 euros, pero muy por debajo del precio que tendría dentro del parque.
Las diademas de Minnie no son el único artículo de Disney que venden en Primark, donde suelen sacar varias colecciones temáticas a lo largo del año, tanto en ropa como en hogar.
Próxima visita a Disneyland París
Así que ya sabes, si planeas acudir a Disneyland París, que seguro que sí, pásate antes por Primark para hacer provisión de merchandisind de Disney. Además, es una gran oportunidad porque el parque estrena nueva área temática de las películas de "Frozen".
