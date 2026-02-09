El yoga y el pilates parecen estar más de moda que nunca. Con los aesthetics del momento marcados en redes sociales por la tendencia del "princess pilates", esas prendas en tonos pastel inspiradas en el mundo del ballet parecen estar viviendo un momento dorado.

Con el afán de los cuidados y el universo dedicado al healthy y al bienestar más que en boga, las tiendas dedicadas a las prendas deportivas están haciendo su particular "agosto". Tiendas como Oysho, del grupo Inditex han entrado desde hace años a competir con marcas como Prozis, a precios algo más asequibles. La última en sumarse a esta tendencia ha sido Primark, que ha lanzado una colección con la que puedes ir tanto al gimnasio como a hacer recados o estar en casa.

Pantalones palazzo, tops que favorecen todo tipo de figura, mallas que realzan y estilizan, shorts ajustados que acompañan cada movimiento son algunos de los básicos que la cadena irlandesa ha puesto ya a la venta y que agotarse en días.

Todo gracias a los precios por los que puden encontrarse estas prendas. Shorts desde 5,50 o tops por 11,00 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección inspirada en el yoga que te pondrás a diario: pantalones palazzo y tops extrasuaves por 5 euros / Primark

Marca irlandesa

Primark es una cadena irlandesa de ropa y complementos que pertenece al grupo Associated British Foods. La mayoría de los productos que venden se fabrican exclusivamente para el grupo, pero también se comercializan prendas fuera de temporada de otras marcas. Es denominada Penneys en su país de origen.

En 1969 se abrió la primera tienda del grupo en Mary Street de Dublín, con el nombre de Penneys. En menos de un año se inauguraron cuatro locales más en la capital irlandesa, y en 1971 se abrió el primero en Cork. Dos años después llegó a Reino Unido bajo la marca Primark. En 2000 aprovechó la retirada de C&A del mercado británico para adquirir sus locales, lo que le ayudó a superar los 100 establecimientos.

La marca destaca por su variada oferta de moda y complementos, así como artículos de hogar, todos ofertados a un bajo precio. En sus tiendas se encuentran secciones de hogar, accesorios de tecnología, calzado, moda masculina, moda femenina, moda infantil, cosmética, ropa de cama, etc.