Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros

Siemore es un buen momento para renovar nuestra casa. La decoración sigue esta tendencia. Sin embargo, sustituirlo todo no tiene mucho sentido ni interés. Algunas piezas atraviesan el tiempo sin envejecer.

Mientras que otras se desgastan más rápidamente. La vajilla forma parte de esos objetos cotidianos que sufren golpes, arañazos y pequeños descuidos. A veces, un plato roto basta para que todo un servicio resulte menos armonioso.

Servir una comida con platos diferentes suele crear una ligera incomodidad, sobre todo cuando hay muchos invitados. Para evitar este tipo de situaciones sin arruinarse, Action se presenta como una solución evidente. Especialmente porque la marca se ha especializado en objetos prácticos, estéticos y accesibles. En esta ocasión, se lanza al mundo de la porcelana con un enfoque decididamente contemporáneo.

Para muchos, la porcelana sigue evocando servicios antiguos y mesas de otra época. Sin embargo, esta imagen está cambiando rápidamente. Las formas, los colores y los acabados actuales permiten crear mesas modernas, sobrias y elegantes. Action lo ha entendido perfectamente al lanzar una colección que se aleja de los códigos tradicionales, pero conserva la nobleza del material. La colección, bautizada como «Absolu chic beau vivre», apuesta por una estética minimalista.

La elección de un tono marfil suave recuerda al Cloud Dancer, el color Pantone anunciado como referencia para 2026. Este tono claro aporta una verdadera sensación de calma y ligereza. Por lo tanto, encaja fácilmente en una mesa ya colorida o muy recargada visualmente.

Las formas también contribuyen al atractivo de estos platos. Las líneas redondeadas predominan en toda la colección. Crean una impresión de suavidad y modernidad, lejos de los contornos demasiado estrictos.

Estas curvas hacen que la vajilla sea agradable a la vista, pero también más práctica de usar. Este es especialmente el caso de las familias con niños. La gama no se limita a un solo plato. Action también ofrece un plato grande de 27 centímetros de diámetro. También hay una versión para postres, cuencos, una taza e incluso una bandeja a juego. Esta diversidad permite componer una mesa coherente o elegir solo algunas piezas para completar un servicio ya existente. Tras un periodo marcado por tendencias muy coloridas y expresivas, ahora se busca una mayor serenidad visual en la mesa. La colección Action responde perfectamente a esta necesidad. El color claro realza los platos, los accesorios y los textiles sin restarles protagonismo.

Cada pieza conserva, sin embargo, una pequeña originalidad gracias a sus bordes redondeados y sus generosas dimensiones. Tenga en cuenta que el hecho de tener ya platos blancos no hace que esta colección sea innecesaria.

Los cuencos o la bandeja pueden integrarse fácilmente en una vajilla ya existente. La mezcla de estilos y épocas suele aportar más carácter que un conjunto demasiado uniforme. Esta libertad en la combinación se ajusta perfectamente a las tendencias actuales.

Uno de los argumentos más destacados sigue siendo el precio. La pieza más cara de la colección Action cuesta menos de 3 euros. Esta accesibilidad permite sustituir un plato roto, crear una nueva vajilla o simplemente darse un capricho sin sentirse culpable.