Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de brocas y puntas ideal para los manitas de la casa por menos de 12 euros

Una caja muy completa con la que no se te resistirá ningún trabajo en el hogar

Benito Domínguez

Los manitas de la casa tienen un aliado en Lidl, y es que han sacado a la venta un completo set de brocas y puntas con el que no se les resistirá ningún trabajo en el hogar y que cuesta menos de 12 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de una caja con 64 piezas que permiten usarlas en metal, piedra y madera. Así, hay 13 brocas de metal HSS; 5 brocas para piedra, 5 brocas para madera, 2 brocas planas para fresar, 20 puntas, 8 llaves de vaso, 4 ayudas para tacos, 4 topes de taladro, un portapuntas magnético, un avellanador cónico y una llave hexagonal para topes de taladro.

Set de brocas y puntas

Set de brocas y puntas / Lidl

Además, cuenta con la garantía de ser de la marca de herramientas de Lidl, Parkside, que destaca por su calidad y bajos precios.

Precio

Y hablando de precio, este set de brocas y puntas tiene un precio verdaderamente bajo, 11,99 euros.

