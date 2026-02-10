Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con las toallas estilo Hotel más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 2,99 euros

Lavar las toallas es tan importante como lavar las sábanas. De hecho, es una limpieza que debe realizarse a diario. Sin embargo, no todos los consumidores saben realmente con qué frecuencia deben lavarlas.

Una vez al mes, cada semana o cada quince días... Es difícil saber con qué frecuencia hay que limpiar estos productos que se utilizan una o dos veces al día.

Al igual que la limpieza del hogar, la limpieza de las toallas es una cuestión de higiene. Algunas personas piensan que lavarlas cada dos semanas o una vez al mes es suficiente. Sin embargo, según los expertos en higiene, esto no es así. Y con razón, ya que puede provocar graves problemas de salud. De hecho, se trata de un producto que hay que limpiar a diario por una buena razón. Se trata de un artículo que está en contacto directo con la piel a diario. Por eso es importante contar con un buen juego de toallas en el baño. Y para ello, Action tiene un juego que imita a hoteles de lujo, que está disponible en varios colores y a un precio increíble. Se trata de la toalla de baño Hotel Royal que puedes encontrar en blanco, rosa, verde, marrón o rojo por 2,99 euros en tamaño de 70x140 cm a 50 x 100 cm.

"Sécate con esta lujosa toalla del Hotel Royal. Hecha de algodón suave y calidad de hotel para un máximo confort". Se trata de una toalla que, además, no necesita planchado y es apto para secar a baja temperatura. Y es que hay que tener cuidado para lavar estas toallas si queremos que estén suaves y perfectas como el primer día.

Además de su contacto con el agua, es un producto del cuarto de baño que también absorbe las células muertas de la piel, los aceites corporales y las cremas. Por lo tanto, es el entorno ideal para que proliferen las bacterias y los hongos. Hay que decir que a estos microbios les encantan los ambientes cálidos y húmedos. Las toallas son, por tanto, un auténtico paraíso para ellos. Además, las toallas tardan en secarse, ya que permanecen en un ambiente húmedo.

Si no las limpias con regularidad, pones en peligro tu salud. Si tienes problemas de piel como acné o alergias, debes lavar tus toallas con mayor frecuencia. De lo contrario, corres el riesgo de agravar tus problemas. Ten en cuenta que las toallas que se utilizan para las manos y las de deporte deben lavarse con mayor frecuencia. Una cosa es segura: es mejor tener varias de repuesto para no tener que poner la lavadora todos los días.

Para eliminar todas las bacterias, los expertos recomiendan lavarlas a alta temperatura. Se aconseja lavarlas a 60 °C para eliminar los gérmenes.