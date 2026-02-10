Mañana habrá colas kilométricas en Action para conseguir el spray de secado que deja camisas y jerséis sin ninguna arruga tras sacarlo de la lavadora: adiós a la secadora por solo 2,98 euros
Aplica el spray sobre la camisa, estira con la mano y listo
Los cazadores de gangas no han dejado de acudir a Action a finales de año para combatir la inflación. La empresa, originaria de los Países Bajos, está creciendo a pasos agigantados y cada vez gana más usuarios.
En Action, más de 6000 referencias, entre ellas 1500 productos por menos de un euro, se dan cita a lo largo del año para permitir a los clientes ahorrar dinero. Productos de decoración, higiene, belleza y limpieza se agolpan en las estanterías de la marca. Es la marca imbatible para comprar sin que tu bolsillo se vea afectado. Si este se ha visto un poco mermado con la llegada de las fiestas, la empresa lo recuperará rápidamente.
Decoración, regalos o vajilla para la ocasión... Ven a Action para que tu Nochebuena sea brillante de principio a fin. Para que todo sea perfecto, no dudes en sacar la artillería pesada con mantelería digna de las grandes ocasiones.
Manteles, servilletas, caminos de mesa, juegos de tela... Las fiestas de fin de año son el momento ideal para lucirlos y recibir a sus invitados. Pero para que todo sea perfecto, también hay que pensar en plancharlos. Un bonito mantel lleno de arrugas no realzará su menú festivo.
Para facilitarle la tarea, Action presenta un producto que pronto se convertirá en su mejor aliado a la hora de planchar. Descubra en su tienda este producto por menos de 3 euros y despídase de las arrugas en pocos minutos.
Para ello, basta con rociar el producto sobre la prenda que se va a planchar y dejar actuar unos instantes. Action promete un resultado en menos de 10 segundos. Solo tendrá que alisar las zonas arrugadas con la plancha para obtener un resultado satisfactorio. Tras su aplicación, se seca muy rápidamente y su eficacia es evidente. Este spray milagroso se puede utilizar en todo tipo de tejidos, excepto en la seda. Es eficaz en prendas de vestir (camisas, pantalones...), pero también en ropa de hogar.
Con este spray Action, podrá planchar más fácilmente sus sábanas o su mantelería.
