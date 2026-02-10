Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala Deporte La Nueva EspañaSector lácteo en AsturiasVacuna de la gripeCasona de Sestelo
instagramlinkedin

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Se puede manejar fácilmente desde el teléfono móvil

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros / Action

Benito Domínguez

Cada vez estamos más preocupados por la seguridad de nuestro hogar, por eso en Action venden la cámar de vigilancia más barata del mercado, ya que está disponible por menos de 10 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.

Se trata de una cámara IP inteligente para interiores LSC Smart Connect que es muy fácil de manejar desde el teléfono móvil gracias una aplicación que se puede descargar.

Cámara de vigilancia.

Cámara de vigilancia. / Action

Además, puedes utilizarla para vigilar a tus mascotas e incluso tratar de tranquilizarlas a distancia, ya que cuenta con audio bidireccional.

Y no solo eso, cuenta con función de visión nocturna de hasta cinco metros, así que nada pasará desapercibido.

Pero lo mejor de todo es que la cámara es muy fácil de conectar, ya que no necesita hub, así que es ideal para colocarla en cualquier parte de la casa.

Noticias relacionadas y más

Precio

Está cámara de vigilancia que venden en Action cuesta tan solo 9,95 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  4. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  7. El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
  8. Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

El al exalcalde de Ponga, a prisión tras rechazar su recurso el Supremo

El al exalcalde de Ponga, a prisión tras rechazar su recurso el Supremo

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para el colorante de jardín que deja el césped más verde y lo protege del frío: un color luminoso por solo 4 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para el colorante de jardín que deja el césped más verde y lo protege del frío: un color luminoso por solo 4 euros

Kenneth, participante del Benidorm Fest: el chico orquesta que ha dado la campanada con un 'pelotazo' urbano

Kenneth, participante del Benidorm Fest: el chico orquesta que ha dado la campanada con un 'pelotazo' urbano

Luna Ki, participante del Benidorm Fest: lanza una 'Bomba de amor' sin el autotune que la acorraló en la primera edición

Luna Ki, participante del Benidorm Fest: lanza una 'Bomba de amor' sin el autotune que la acorraló en la primera edición

La oposición (PSOE y PP) denuncia el "desmantelamiento encubierto" del comedor social de Langreo

La oposición (PSOE y PP) denuncia el "desmantelamiento encubierto" del comedor social de Langreo

Las microcredenciales están de moda en Oviedo: "Queremos una formación asequible y compatible con la actividad laboral"

Las microcredenciales están de moda en Oviedo: "Queremos una formación asequible y compatible con la actividad laboral"

Villabona "se merienda" el "Antroxu" en Llanera

Villabona "se merienda" el "Antroxu" en Llanera
Tracking Pixel Contents