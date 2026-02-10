Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros

Cada vez estamos más preocupados por la seguridad de nuestro hogar, por eso en Action venden la cámar de vigilancia más barata del mercado, ya que está disponible por menos de 10 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.

Se trata de una cámara IP inteligente para interiores LSC Smart Connect que es muy fácil de manejar desde el teléfono móvil gracias una aplicación que se puede descargar.

Cámara de vigilancia. / Action

Además, puedes utilizarla para vigilar a tus mascotas e incluso tratar de tranquilizarlas a distancia, ya que cuenta con audio bidireccional.

Y no solo eso, cuenta con función de visión nocturna de hasta cinco metros, así que nada pasará desapercibido.

Pero lo mejor de todo es que la cámara es muy fácil de conectar, ya que no necesita hub, así que es ideal para colocarla en cualquier parte de la casa.

Precio

Está cámara de vigilancia que venden en Action cuesta tan solo 9,95 euros.