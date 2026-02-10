Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la cámara de vigilancia más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
Se puede manejar fácilmente desde el teléfono móvil
Cada vez estamos más preocupados por la seguridad de nuestro hogar, por eso en Action venden la cámar de vigilancia más barata del mercado, ya que está disponible por menos de 10 euros. Mañana se formarán colas kilométricas en Action para hacerse con una de ellas.
Se trata de una cámara IP inteligente para interiores LSC Smart Connect que es muy fácil de manejar desde el teléfono móvil gracias una aplicación que se puede descargar.
Además, puedes utilizarla para vigilar a tus mascotas e incluso tratar de tranquilizarlas a distancia, ya que cuenta con audio bidireccional.
Y no solo eso, cuenta con función de visión nocturna de hasta cinco metros, así que nada pasará desapercibido.
Pero lo mejor de todo es que la cámara es muy fácil de conectar, ya que no necesita hub, así que es ideal para colocarla en cualquier parte de la casa.
Precio
Está cámara de vigilancia que venden en Action cuesta tan solo 9,95 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí