Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con la freidora de aire que está de liquidación y te costará menos de 50 euros

En Lidl están de liquidación de almacenes con ofertas rompedoras, como una potente freidora de aire que te costará menos de 50 euros. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.

Se trata de una freidora de aire de la marca Masterpro con seis litros de capacidad y una potencia de 1.500 vatios.

Freidora de aire. / Lidl

Esta freidora de aire tiene una cesta extraíble y rejilla con revestimiento antiadherente, además, tiene ajuste de temperatura personalizable entre 40 y 200 grados. También cuenta con ajuste de tiempo individual de uno a 90 minutos.

Tiene ocho programas: patatas fritas, muslos de pollo, filete, pescado, gambas, pizza, pastel y verduras; y tres funciones como precalentar, inicio diferido, mantener caliente.

Todos los programas de cocción incluyen una función de recordatorio para "agitar", excepto los programas para verduras y pasteles. Además, cuenta con pantalla LED y pantalla táctil.

La freidora de aire aplica una tecnología de aire caliente: tecnología de circulación de aire de 360 grados a alta velocidad. Además utilizarás menos aceite pero con el mismo gran sabor. De este modo puedes cocinar tus recetas favoritas con hasta un 80 por ciento menos de grasa.

Calidad

Esta freidora de aire de gran calidad tiene un precio de 129,99 euros, pero como en Lidl están en liquidación tiene un descuento del 63 por ciento, con lo que se queda en 47,99 euros.