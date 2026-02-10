Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con la colección de uno de los osos más famosos del cine que cumple 100 años
La cadena de tiendas tiene varias colaboraciones con Disney
Primark ha querido celebrar el centenario de uno de los osos más famosos del cine con una colección que tiene desde peluches a pijamas a muy bajos precios. Mañana habrá colas kilométricas en Primark para hacerse con alguno de estos productos.
Y es que Winnie The Pooh cumple 100 años y en Primark quieren que sus clientes se adentren en el maravilloso mundo del Bosque de los Cien Acres.
Hay artículos tanto para bebés como para mayores. Así, puedes vestir a tu pequeño con una gran variedad de prendas. Desde suaves peleles perfectos para abrazar hasta encantadores conjuntos que cautivarán los corazones de todos, cada prenda captura la humilde esencia del oso que viste camisa. Pero es que también tienen accesorios para la habitación infantil de Winnie the Pooh.
Y para los adultos tienen una cómoda bata de Winnie the Pooh, así como jerséis, camisetas y vestidos. Por supuesto, también hay pijamas con todos los personajes. Desde el alegre Tigger de Disney hasta el dulce Piglet, hay camisetas, pantalones cortos y conjuntos de pijama.
La colección también abarca desde prácticas bolsas para pañales hasta el peluche de Winnie the Pooh que se convertirá en el compañero inseparable de tu pequeño.
Colaboraciones
Esta es solo una de las colaboraciones que Primark tiene con Disney.
