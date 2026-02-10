Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cepillo eléctrico de limpieza con el que dejarás las sartenes como nuevas: disponible por 14,99 euros

Algo que no sabías que necesitabas pero que te cambiará la vida

Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cepillo eléctrico de limpieza con el que dejarás las sartenes como nuevas: disponible por 14,99 euros

Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cepillo eléctrico de limpieza con el que dejarás las sartenes como nuevas: disponible por 14,99 euros

Benito Domínguez

Qué tedioso se hace a veces limpiar ollas y sartenes, pero en Lidl tienen la solución para dejarlas como nuevas. Un cepillo eléctrico que sale a la venta este viernes en sus supermercados y que estará disponible por 14,99 euros. Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un cepillo eléctrico de limpieza de 4 vatios que tiene un uso versátil en el hogar y permite la eliminación sencilla de la suciedad resistente.

Cepillo universal de limpieza.

Cepillo universal de limpieza. / Lidl

Con este cepillo eléctrico que venden en Lidl podrás limpiar a fondo grifería de cocina y baño, microondas, ollas, sartenes y mucho más. Y todo sin necesidad de frotar con esfuerzo

También es adecuado para su uso en zonas húmedas y mojadas, ya que tiene protección IPX5.

El cepillo viene con dos cabezales de cepillo (ancho/estrecho), soporte para almohadillas con velcro y dos cabezales de estropajo. Además, cuenta con batería de iones de litio integrada de alto rendimiento: 4 V, 2 Ah.

Autonomía

Asimismo, incluye cable de carga USB-C y tiene una autonomía aproximada de 60 minutos.

