Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cepillo eléctrico de limpieza con el que dejarás las sartenes como nuevas: disponible por 14,99 euros

Qué tedioso se hace a veces limpiar ollas y sartenes, pero en Lidl tienen la solución para dejarlas como nuevas. Un cepillo eléctrico que sale a la venta este viernes en sus supermercados y que estará disponible por 14,99 euros. Este viernes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de un cepillo eléctrico de limpieza de 4 vatios que tiene un uso versátil en el hogar y permite la eliminación sencilla de la suciedad resistente.

Cepillo universal de limpieza. / Lidl

Con este cepillo eléctrico que venden en Lidl podrás limpiar a fondo grifería de cocina y baño, microondas, ollas, sartenes y mucho más. Y todo sin necesidad de frotar con esfuerzo

También es adecuado para su uso en zonas húmedas y mojadas, ya que tiene protección IPX5.

El cepillo viene con dos cabezales de cepillo (ancho/estrecho), soporte para almohadillas con velcro y dos cabezales de estropajo. Además, cuenta con batería de iones de litio integrada de alto rendimiento: 4 V, 2 Ah.

Autonomía

Asimismo, incluye cable de carga USB-C y tiene una autonomía aproximada de 60 minutos.