Este viernes se formarán colas kilométricas en Lidl para hacer con el aspirador que acaba con los ácaros y que te costará menos de 30 euros

Aunque limpiemos de forma periódica nuestro hogar, no podemos acabar con todos los ácaros. Por eso en Lidl han venido para ayudarnos con el aspirador que consigue acabar con las ácaros y que te costará menos de 30 euros. Este viernes, que es cuando llega a las tiendas, se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.

Se trata de la aspiradora de ácaros Cleanmaxx que elimina el 99,9 por ciento de todos los ácaros y lo hace por fin de forma fiable con los alérgenos visibles y ocultos de las superficies textiles.

Aspiradora de ácaros. / Lidl

Cuenta con luz UV-C esterilizadora con una longitud de onda UV de 254 nm que desinfecta muchas superficies sin necesidad de productos químicos.

Además, agita los ácaros con 3.000 vibraciones por minuto y los elimina a fondo con 10 kPa y hasta 300 vatios.

Esta aspiradora de ácar sirve para todos los textiles del hogar: desinfecta y aspira fácilmente superficies de colchones, edredones, almohadas, cunas, etc.

Además, tiene funciones extra: amplia zona de limpieza y sistema de filtro ciclónico de 2 etapas de alta eficiencia. Con estas características es ideal para personas alérgicas.

Descuento

Este aspirador para ácaros tiene un precio de 69,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.