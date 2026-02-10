Este viernes se formarán colas kilométricas en Lidl para hacer con el aspirador que acaba con los ácaros y que te costará menos de 30 euros
Los supermercados de origen alemán están liquidando sus almacenes
Aunque limpiemos de forma periódica nuestro hogar, no podemos acabar con todos los ácaros. Por eso en Lidl han venido para ayudarnos con el aspirador que consigue acabar con las ácaros y que te costará menos de 30 euros. Este viernes, que es cuando llega a las tiendas, se formarán colas kilométricas en Lidl para hacerse con uno de ellos.
Se trata de la aspiradora de ácaros Cleanmaxx que elimina el 99,9 por ciento de todos los ácaros y lo hace por fin de forma fiable con los alérgenos visibles y ocultos de las superficies textiles.
Cuenta con luz UV-C esterilizadora con una longitud de onda UV de 254 nm que desinfecta muchas superficies sin necesidad de productos químicos.
Además, agita los ácaros con 3.000 vibraciones por minuto y los elimina a fondo con 10 kPa y hasta 300 vatios.
Esta aspiradora de ácar sirve para todos los textiles del hogar: desinfecta y aspira fácilmente superficies de colchones, edredones, almohadas, cunas, etc.
Además, tiene funciones extra: amplia zona de limpieza y sistema de filtro ciclónico de 2 etapas de alta eficiencia. Con estas características es ideal para personas alérgicas.
Descuento
Este aspirador para ácaros tiene un precio de 69,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 57 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
- Doce', el caballo ciego que está cada vez más cerca de encontrar un hogar: 'Hay varios interesados en su adopción
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
- Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
- El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
- Mañana llega a Lidl el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
- El metrotrén cumple 25 años en Gijón con más de 140 millones gastados en un plan sin acabar
- Las empresas vinculadas a Valgrande-Pajares han dejado de ingresar 575.000 euros por los constantes cierres de la estación de esquí