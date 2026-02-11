Colas kilométricas en Action para hacerse con el edredón más barato del mercado: disponible por 11,95 euros
Una oportunidad que no puedes dejar escapar
Estamos en invierno y hay que abrigarse bien, pero también en la cama, donde tenemos que estar calentitos. Pues en Action tienen el edredón más barato del mercado, disponible por 11,95 euros, sin duda una oportunidad que no puedes dejar escapar, seguro que se formarán colas kilométricas en Action para hacerse con uno de ellos.
Se trata de un edredón Comfibeds de 155x220 centímetros que tiene un relleno de microfibras de 350 gramos.
Además, viene en una práctica bolsa de almacenaje y está disponible en diversos tamaños.
Este ededrón en color blanco y fabricado en poliéster, es antialérgico y se puede lavar a máquina hasta 60 grados. No necesita plachado y se puede secar a baja temperatura.
Precio
¿Y cuánto cuesta? Pues su precio es 14,95 euros, pero está dentro de la promoción semanal de Action y tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 11,95 euros.
