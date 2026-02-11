Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la batería externa más potente del mercado: disponible por 7,95 euros

Uno de los productos que está en promoción semanal en la cadena de tiendas

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la batería externa más potente del mercado: disponible por 7,95 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la batería externa más potente del mercado: disponible por 7,95 euros / Action

Benito Domínguez

Si usas mucho el teléfono móvil, seguro que necesitas una buena batería externa. Pues en Action tienen la solución con la batería externa más potente del mercado por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Se trata de una batería externa portátil de la marca Philips que permite cargar el teléfono o tableta de forma rápida y sencilla.

Batería portátil.

Batería portátil. / Action

Es ideal para viajes largos en avión o tren, por ejemplo. Así te asegurarás de tener siempre batería. La batería externa se carga de forma rápida y sencilla con el cable USB-C incluido.

De este modo puedes cargar tu teléfono una media de 2,3 veces y tiene función de carga rápida.

Además, cuenta con tres puertos, dos entradas/salidas USB-A y una USB-C.

Noticias relacionadas y más

Promoción semanal

Esta batería tiene un precio de 9,95 euros, pero es uno de los productos que está en promoción semanal en Actión, así que cuenta con una rebaja del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  3. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  7. El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
  8. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos

Uno de los participantes del Benidorm Fest aclara por qué lleva una camiseta del Real Oviedo en sus vídeos: "Es especial para mí"

Uno de los participantes del Benidorm Fest aclara por qué lleva una camiseta del Real Oviedo en sus vídeos: "Es especial para mí"

El Ajax ficha a un ex del Sporting para reforzar su estructura de cantera

El Ajax ficha a un ex del Sporting para reforzar su estructura de cantera

De informes jurídicos al Defensor del Pueblo: el nuevo plan de Moriyón para sacar los camiones de La Calzada por la salud de todo Gijón

De informes jurídicos al Defensor del Pueblo: el nuevo plan de Moriyón para sacar los camiones de La Calzada por la salud de todo Gijón

Coro rociero, talleres infantiles y gran desfile con vistas al mar: el colorido programa del Carnaval en Tapia

Coro rociero, talleres infantiles y gran desfile con vistas al mar: el colorido programa del Carnaval en Tapia

El cumpleaños más solidario de José Luis Capitán: todos los beneficios serán para la asociación ELA Principado

El cumpleaños más solidario de José Luis Capitán: todos los beneficios serán para la asociación ELA Principado

VÍDEO: Matan a un hombre y otro resulta herido grave durante una reyerta en La Felguera

Tracking Pixel Contents