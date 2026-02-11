Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la batería externa más potente del mercado: disponible por 7,95 euros
Uno de los productos que está en promoción semanal en la cadena de tiendas
Si usas mucho el teléfono móvil, seguro que necesitas una buena batería externa. Pues en Action tienen la solución con la batería externa más potente del mercado por solo 7,95 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Se trata de una batería externa portátil de la marca Philips que permite cargar el teléfono o tableta de forma rápida y sencilla.
Es ideal para viajes largos en avión o tren, por ejemplo. Así te asegurarás de tener siempre batería. La batería externa se carga de forma rápida y sencilla con el cable USB-C incluido.
De este modo puedes cargar tu teléfono una media de 2,3 veces y tiene función de carga rápida.
Además, cuenta con tres puertos, dos entradas/salidas USB-A y una USB-C.
Promoción semanal
Esta batería tiene un precio de 9,95 euros, pero es uno de los productos que está en promoción semanal en Actión, así que cuenta con una rebaja del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros.
