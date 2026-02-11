Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vajilla más barata del mercado: irrompible y apta para lavavajillas y microondas

A prueba de caídas o golpes, apta para microondas y lavavajillas y a un precio de risa. El supermercado de origen holandés Action, ubicado en Gijón, ha reventado el mercado con un juego de vajilla, plato, taza un mini bol y cuchara.

Disponible en dos colores, verde pastel y rosa, el set está indicado para los más pequeños de la casa, ya que al estar fabricado de silicona, es perfecto para que los niños empiecen a iniciarse en los primeros bocados.

Además, el plato y el tazón cuentan con una ventosa en la parte inferior para adherirse a distintas superficies, evitando que se deslice.

Una pequeña vajilla que te facilitará el día a día y que además puede ser tuya por solo 3, 99 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la vajilla más barata del mercado: a prueba de caídas y apta para lavavajillas y microondas / Action

Cuchara, tazón, plato y vaso de silicona

El plato y el tazón tienen una ventosa en la parte inferior

Apto para lavavajillas y microondas

¡Haz que la hora de la cena sea divertida y sin preocupaciones con este juego de vajilla de silicona! Perfecta para los primeros bocados de tu bebé: segura, resistente y fácil de limpiar. Gracias a la ventosa antideslizante, todo se mantiene en su lugar, por lo que no tendrás que temer que la comida vuele.

Supermercado holandés

Alimentación, hogar, bricolaje, juguetes, electrónica, moda... Action es la nueva gran superficie que amenaza a Lidl o Carrefour. Este supermercado holandés apuesta por España y en el último año ha intensificado su crecimiento. Ha abierto hasta 80 sucursales. Una de ellas, en Gijón.

La marca cuenta con más de 2.922 tiendas distribuidas en 12 países y su éxito radica en tener una gran variedad de productos a precios muy reducidos. Su oferta hace que el cliente encuentre todo lo que necesita en un mismo establecimiento sin dejarse el bolsillo. En la propia web explican que disponen de "más de 6.000 artículos de calidad" a precios muy asequibles.

Otro de sus puntos fuertes es la rotación de los productos. Su política consiste en mover mucho los artículos y ofrecen unos 150 nuevos cada semana. Además, tienen una selección de 1.500 productos que venden a un euro.

El desemabarco de este supermercado holandés en España pone de manifiesto los nuevos modelos de negocio que vienen a satisfacer las necesidades del consumidor moderno: comprar mucho pero a bajo coste. Otros ejemplos de este tipo de superficies son Kik, Pepco, Primaprix o Tedi.