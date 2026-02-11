Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo
Está disponible en dos colores por 11,99 euros
Sin duda el despertador es una de las compras más inteligentes que puedes hacer. Pues en Aldi venden el despertador más completo del mercado con el que podrás ver la hora en el techo. Está disponible en dos colores por 11,99 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con uno de ellos.
Este despertador indica hora, fecha, día, semana y temperatura. Además, tiene un brazo de proyección giratorio de 180 grado.
Funciona con pilas, que están incluidas, pero también puedes conectarlo a la red eléctrica.
Sus medidas son 14,1 x 9,1 x 5 centímetros y el ajuste de fecha y hora está controlado por radio. Además, hace el cambio automático del horario de verano e invierno.
Asimismo, permite el ajuste de dos horas de alarma con función de repetición; y tiene retroiluminación blanca.
Precio
Pues esta maravilla será tuya solo por 11,99 euros, todo un chollo.
