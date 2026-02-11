Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo

Está disponible en dos colores por 11,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo / Aldi

Benito Domínguez

Sin duda el despertador es una de las compras más inteligentes que puedes hacer. Pues en Aldi venden el despertador más completo del mercado con el que podrás ver la hora en el techo. Está disponible en dos colores por 11,99 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con uno de ellos.

Este despertador indica hora, fecha, día, semana y temperatura. Además, tiene un brazo de proyección giratorio de 180 grado.

Despertador.

Despertador. / Aldi

Funciona con pilas, que están incluidas, pero también puedes conectarlo a la red eléctrica.

Sus medidas son 14,1 x 9,1 x 5 centímetros y el ajuste de fecha y hora está controlado por radio. Además, hace el cambio automático del horario de verano e invierno.

Asimismo, permite el ajuste de dos horas de alarma con función de repetición; y tiene retroiluminación blanca.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pues esta maravilla será tuya solo por 11,99 euros, todo un chollo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Primark para conseguir la colección de menaje más bonita del mercado e inspirada en Asturias: por menos de 5 euros e inspirada en las vajillas vintage
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el hervidor de agua más potente del mercado: disponible en cuatro modelos por 22,99 euros
  3. Así es vivir en un bajo comercial en Gijón: de reformar una antigua sidrería a recuperar un videoclub
  4. Mañana habrá colas kilométricas en Action para comprar la vajilla de porcelana más barata del mercado: por menos de 3 euros
  5. El tramo de carretera que cambiará la circulación por la cuenca del Navia: todos los detalles de una obra 'singular
  6. Robo a plena luz del día en Oviedo: un asaltante se lleva toda la caja y varios dispositivos electrónicos de un céntrico restaurante
  7. El drama de una joven gijonesa y su hijo de ocho años, al borde del desahucio: 'Que no me dejen en la calle con el niño
  8. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos

El relato de una noche de fiesta en Gijón que se fue de las manos y desembocó en una agresión: "Le di dos tortazos"

El relato de una noche de fiesta en Gijón que se fue de las manos y desembocó en una agresión: "Le di dos tortazos"

Mañana se esperan colas kilométricas en Carrefour para conseguir el recambio obligatorio para coche que hay que llevar junto a la baliza v-16: multas de 200 euros por no tenerlo

Mañana se esperan colas kilométricas en Carrefour para conseguir el recambio obligatorio para coche que hay que llevar junto a la baliza v-16: multas de 200 euros por no tenerlo

El dramaturgo Juan Cavestany presenta en el Niemeyer "Madrid, ext.", una crónica del tiempo que se va

El dramaturgo Juan Cavestany presenta en el Niemeyer "Madrid, ext.", una crónica del tiempo que se va

El Centro Niemeyer acoge la proyección del documental “Madrid, ext.” y un coloquio con su director Juan Cavestany

El Centro Niemeyer acoge la proyección del documental “Madrid, ext.” y un coloquio con su director Juan Cavestany

El luanquín Borja "El Águila" García firma con PFL, una de las promotoras de artes marciales más importantes de Europa

El luanquín Borja "El Águila" García firma con PFL, una de las promotoras de artes marciales más importantes de Europa

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo

Mañana se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con el despertador más completo del mercado: verás la hora en el techo

La polémica del burka en el Pleno de Gijón acaba en una bronca entre la Alcaldesa y la portavoz de Vox

La polémica del burka en el Pleno de Gijón acaba en una bronca entre la Alcaldesa y la portavoz de Vox
Tracking Pixel Contents